«Некоторые проблемы могут быть». Вот что в КГК рассказали про удобрения

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удобрений в стране достаточно. Сейчас главное – оперативно их доставить с заводов в регионы. Журналисты интересуются у председателя Комитета госконтроля: как быть с поставщиками, которые продают незаявленный и проплаченный объем удобрений, а пересчитывают их по курсовой разнице.