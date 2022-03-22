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«Некоторые проблемы могут быть». Вот что в КГК рассказали про удобрения

22 марта 2022 17:01
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Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Удобрений в стране достаточно. Сейчас главное – оперативно их доставить с заводов в регионы. Журналисты интересуются у председателя Комитета госконтроля: как быть с поставщиками, которые продают незаявленный и проплаченный объем удобрений, а пересчитывают их по курсовой разнице.  

«Некоторые проблемы могут быть». Вот что в КГК рассказали про удобрения-1

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:  
В большинстве своем удобрения это наши. Поэтому здесь как таковой проблемы нет. Технику ремонтируют наши предприятия. Да, возможно, некоторые проблемы могут быть по зарубежной технике, но пока мы этого не ощущаем. Точно так же, как и по закупке других продуктов. Да, в области промышленности есть определенные факты, но это все решаемо.  

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Василий Герасимов # Фотофакт

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