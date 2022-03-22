Игорь Брыло: «Недостающий объём у нас ещё есть по семенам кукурузы, но это большой роли не играет»

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Все контракты у нас уже заключены, и поставки идут. Небольшой недостающий объем у нас еще есть по семенам кукурузы, но это большой роли не играет, там порядка тысячи из 31 тысячи, которая нам надо. Конечно, есть некоторые вопросы по тем позициям, которые ввозились в республику по импорту. Но самое главное, что они не представляют большой процент. Поэтому основное – это наше, белорусское.

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