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Игорь Брыло: «Недостающий объём у нас ещё есть по семенам кукурузы, но это большой роли не играет»

22 марта 2022 17:04
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Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Брыло: «Недостающий объём у нас ещё есть по семенам кукурузы, но это большой роли не играет»-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Все контракты у нас уже заключены, и поставки идут. Небольшой недостающий объем у нас еще есть по семенам кукурузы, но это большой роли не играет, там порядка тысячи из 31 тысячи, которая нам надо. Конечно, есть некоторые вопросы по тем позициям, которые ввозились в республику по импорту. Но самое главное, что они не представляют большой процент. Поэтому основное – это наше, белорусское.  

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# Сельское хозяйство # общество # Илона Волынец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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