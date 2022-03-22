Сотрудники украинского посольства установили фотоловушку на стратегическом ж/д перегоне. Что она снимала?

Дипломатическая неприкосновенность или неприкрытый шпионаж? Речь о представителях МИД Украины, командированных в нашу страну. В фокусе разработки органов госбезопасности Беларуси оказались кадровые разведчики, которые умело камуфлировались под маской дипломатов среди работников посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако кому реально служили посланцы «жовто-блакитной»? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства.

Доходило и до радикального шпионажа. Поверив в свою вседозволенность, сотрудники украинского посольства установили на одном из стратегических железнодорожных перегонов фотоловушку. Ее целью была слежка за количеством и составом военной техники, следующей из России. Причем устанавливал камеру чуть ли не самый важный человек в посольстве – шифровальщик Тарас Подольский. Именно его портрет белорусские чекисты позже обнаружат на отформатированной карте памяти. И этот секундный кадр станет очередным веским доказательством в деле украинского дипшпионажа в Беларуси.

Сотрудник контрразведки КГБ в Беларуси:

Выявленная фотоловушка является образцом для сбора информации по проходящим эшелонам по территории Республики Беларусь. Это касается в том числе и военных эшелонов, задействованных в совместных учениях Республики Беларусь и Российской Федерации. Сведения, получаемые с помощью этой фотоловушки, в режиме онлайн передавались иностранному адресату, а конкретно – украинской стороне. Это является всего лишь одним из отдельных элементов ведения разведдеятельности, которую проводит украинская сторона на территории нашей страны.