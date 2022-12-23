Белая луна олицетворяет светлое начало. Что звёзды предсказывают белорусам в 2023 году?

До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что же нас ждет в 2023 году? Будут разоблачатся негативные стороны жизни

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:

Наверное, серьезный прогноз будет не очень уместен. Чего нам ждать от нового года? Если попробовать очень кратенько – разоблачений, раскрытия каких-то тайн уникальных. Это год, как всегда, новых начал. Но эти начала всегда отличаются, разнятся друг от друга. Это год, когда будут срываться далее маски, то есть будут разоблачатся какие-то негативные стороны жизни. Мы с вами станем свидетелями каких-то громких разоблачений, скандальных. Сейчас белая луна, которая олицетворяет светлое начало, в зодиакальном знаке Рыбы – этим будет отмечен весь следующий год. То есть это такое время разоблачения лжи, год обращения к истинным ценностям, настоящим нашим истокам. Это год пересмотра этих ценностей. Время консолидации, осознания единства и идентичности