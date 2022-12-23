Белая луна олицетворяет светлое начало. Что звёзды предсказывают белорусам в 2023 году?
До Нового года осталась всего неделя. Еще столько всего надо успеть – купить подарки и поставить елочку. В общем, дел невпроворот. О том, как украсить квартиру, составить праздничное меню и какой наряд выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что же нас ждет в 2023 году?
Будут разоблачатся негативные стороны жизни
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Наверное, серьезный прогноз будет не очень уместен. Чего нам ждать от нового года? Если попробовать очень кратенько – разоблачений, раскрытия каких-то тайн уникальных. Это год, как всегда, новых начал. Но эти начала всегда отличаются, разнятся друг от друга. Это год, когда будут срываться далее маски, то есть будут разоблачатся какие-то негативные стороны жизни. Мы с вами станем свидетелями каких-то громких разоблачений, скандальных. Сейчас белая луна, которая олицетворяет светлое начало, в зодиакальном знаке Рыбы – этим будет отмечен весь следующий год. То есть это такое время разоблачения лжи, год обращения к истинным ценностям, настоящим нашим истокам. Это год пересмотра этих ценностей.
Время консолидации, осознания единства и идентичности
Анжелика Шестовец:
Вообще, Беларуси покровительствует Козерог. Главная планета Козерога Сатурн меняет свое местоположение. По большому счету, если два года предыдущие – это было время такого разделения нас внутри самих себя, то есть мы делились на чужих и своих, то сейчас будет, напротив, время объединения, консолидации, осознания своего единства и идентичности. Тот самый год кролика – это как раз время в астрологическом ключе прохождения Юпитером самого первого знака – Овна. Юпитер – это планета власти, с ней связан социальный принцип, все, что происходит вокруг нас в социуме. Овен – это начало начал, поэтому новый государственный проект, какие-то новые тренды, свидетелями которых мы с вами станем.
У нас уникальная система координат
Анжелика Шестовец:
Что касается нас, мы с вами живем в уникальном месте, в уникальное время, у нас уникальная система координат. Беларусь находится в центре Европы. Мы золотая середина Европы. Новые тенденции, которые в данном случае будут связаны с осознанием своей миссии – Беларусь призвана исполнить миссию центра. Центра, где все рождается и умирает, умирает и рождается вновь. Поэтому центр удерживает равновесие. Поэтому Беларусь, как срединная земля, золотая середина Европы, призвана гармонизировать все, что находится по правую, по левую сторону от нас, северное и южное направление. Поэтому именно эти тенденции в этом году будут очень актуальны. Белорусы будут осознавать себя, свою миссию как тех, кто находится в этом уникальном месте. Это, пожалуй, главное и легкое направление этих тенденций, которые нас ждут в этом году.
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