Она молчала об этой истории всю жизнь! Бывшая узница концлагеря в Бухенвальде рассказала страшное

О своей истории Евалина Васильевна молчала всю жизнь. И кто знает, стала бы говорить, если бы не подвернулся случай. Знакомая рассказала о съемках нашего проекта. Женщина сразу решила: сейчас самое время озвучивать то, что в памяти никогда никому не удастся переписать.

Евалина Копчук, бывшая узница концлагеря:

Мама говорит: что было, я только оделась – и в лес. А лес у нас близко, метров 200. И так все ушли в лес. Только зашли в лес и видим: деревня – все, дым идет. Деревню сожгли всю. Это было начало 1943 года, полицаи привели немцев. Вывели всех стариков, женщин с детьми, вывели из леса с собаками. Подогнали машины грузовые и завезли в Германию, в город Бухенвальд. И там остановились. Я с мамой была там год и восемь месяцев. Мама говорит: когда зашли наши танки, все пленные рвали цветы с клумб и бросали на танки. Целовали друг друга, плакали. Это радость, слезы счастья, радости передались мне. Это все, что я помню.