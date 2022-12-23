Она молчала об этой истории всю жизнь! Бывшая узница концлагеря в Бухенвальде рассказала страшное

О своей истории Евалина Васильевна молчала всю жизнь. И кто знает, стала бы говорить, если бы не подвернулся случай. Знакомая рассказала о съемках нашего проекта. Женщина сразу решила: сейчас самое время озвучивать то, что в памяти никогда никому не удастся переписать.
Евалина Копчук, бывшая узница концлагеря:
Мама говорит: что было, я только оделась – и в лес. А лес у нас близко, метров 200. И так все ушли в лес. Только зашли в лес и видим: деревня – все, дым идет. Деревню сожгли всю. Это было начало 1943 года, полицаи привели немцев. Вывели всех стариков, женщин с детьми, вывели из леса с собаками. Подогнали машины грузовые и завезли в Германию, в город Бухенвальд. И там остановились. Я с мамой была там год и восемь месяцев. Мама говорит: когда зашли наши танки, все пленные рвали цветы с клумб и бросали на танки. Целовали друг друга, плакали. Это радость, слезы счастья, радости передались мне. Это все, что я помню.
Сожженная деревня, рабский труд матери в концлагере, обескровленные дети и непередаваемая радость спасения. Евалина Васильевна делится со страной терзающими сердце фактами, чтобы их несли в будущее новые поколения. В молодежь женщина верит. И на примере собственной семьи, и наблюдая со стороны.
Евалина Копчук:
Это нельзя забыть. Оно как червь точит в мозгу. Выбросить и забыть это невозможно. Мы обязаны доносить нашим детям, внукам. Моя дочь – это моя гордость. Майор милиции, работает в Академии МВД. Зять – подполковник, работает в Министерстве внутренних дел. Это моя защита.
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