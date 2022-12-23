Стипендии Президента Беларуси назначены 64 молодым учёным

Новости Беларуси. В Беларуси всегда делалось немало для раскрытия научного потенциала. Сфера под пристальным вниманием Президента. Дополнительная поддержка регулярно оказывается и молодым ученым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 23 декабря Александр Лукашенко подписал распоряжение о поощрении талантливых представителей науки. В соответствии с документом стипендии Президента назначены докторам и кандидатам наук, а также молодым ученым без степени в возрасте до 30 лет. Всего поддержки удостоены 64 человека. В их числе представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук.

Молодые люди работают в рамках приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности, успешно занимаются самыми актуальными темами. Полученные стипендиатами результаты имеют высокую научную значимость, используются в практической деятельности и учебном процессе, способствуют социально-экономическому развитию Беларуси.