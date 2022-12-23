«Патриоты Беларуси» планируют оцифровать все военные памятники и мемориалы страны. Сколько времени понадобится?

Пока за забором соседи сносили памятники, наши люди места боевой славы и могилы героев обозначали QR-кодами. Общественный запрос «не дать забыть» за год преобразил интерактивную карту Беларуси. Электронными ссылками на историю этих мест и свидетельства очевидцев отмечено больше 1 200 локаций.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Мы хотим оцифровать все памятники, мемориальные комплексы, места захоронений на территории Беларуси, а их у нас более 40 тысяч. Поэтому проект действительно масштабный, к нему подключаются со всех районов, уголков нашей страны. От школьников, студентов до более старшего поколения – краеведческие музеи, ветераны подключились к написанию истории о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны с нашей страной. Это знаки, таблички с QR-кодами, по которым уже можно перейти на наш сайт и узнать чуть больше о нашей истории.