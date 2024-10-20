Что почувствовала семья Морозовых, пересекая границу Беларуси – беженцы из Латвии поделились впечатлениями
На неделе мы стали свидетелями сенсационной истории. Многодетная семья из Латвии, в которой воспитывают 10 детей, бежала в Беларусь. В нашей стране Морозовы получили поддержку и укрытие. А главное – безопасность, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
По словам главы семейства, в Латвии они чувствовали постоянное давление и предвзятое отношение из-за русского языка. В последнее время ситуация обострилась. Поступали даже угрозы о лишении родительских прав. Это стало последней каплей, и семья решилась на побег. За помощью обратились к нашему Президенту. В итоге без проблем пересекли границу. В Минске им предоставили ночлег и даже организовали культурную программу. Дальше Морозовы отправились на свою историческую родину. Но далеко от Беларуси не уехали. Они поселились в Смоленской области России.
А перед отъездом успели поделиться впечатлениями с нашей съемочной группой.
Были какие-то первые эмоции? Вы пересекли границу. Что вы сразу почувствовали?
Виталий Морозов, беженец из Латвии:
Облегчение. Облегчение, и видно было по настрою супруги и старших детей, что непередаваемое ощущение, как будто семья встретила другую семью, как родных. Неожиданно было. Потому что дети и семья привыкли к другим, а это просто волшебно. Провели время замечательно. Дети получили огромное количество положительных эмоций. И даже настроение у всех уже сегодня не сравнить со вчерашним – день и ночь. В первую очередь хочу, чтобы у детей была перспектива в учебе, и общение, и мысли на русском языке. То, что были угрозы, запросто факторы были, что могли вплоть до изъятия детей из семьи.