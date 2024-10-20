Что почувствовала семья Морозовых, пересекая границу Беларуси – беженцы из Латвии поделились впечатлениями

На неделе мы стали свидетелями сенсационной истории. Многодетная семья из Латвии, в которой воспитывают 10 детей, бежала в Беларусь. В нашей стране Морозовы получили поддержку и укрытие. А главное – безопасность, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

По словам главы семейства, в Латвии они чувствовали постоянное давление и предвзятое отношение из-за русского языка. В последнее время ситуация обострилась. Поступали даже угрозы о лишении родительских прав. Это стало последней каплей, и семья решилась на побег. За помощью обратились к нашему Президенту. В итоге без проблем пересекли границу. В Минске им предоставили ночлег и даже организовали культурную программу. Дальше Морозовы отправились на свою историческую родину. Но далеко от Беларуси не уехали. Они поселились в Смоленской области России.

А перед отъездом успели поделиться впечатлениями с нашей съемочной группой.

Были какие-то первые эмоции? Вы пересекли границу. Что вы сразу почувствовали?