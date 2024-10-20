«Каждый третий ребёнок – Президента». В чём особенность социальной политики Беларуси?

В Беларуси стоят на защите традиционных ценностей, и где-то в Скандинавии ужаснулись бы, отмечают целую Неделю родительской любви, которая начинается со Дня матери – его мы праздновали 14 октября. А три года назад поняли, что для полного счастья нам не хватает еще одной важной даты. И 21 октября в Беларуси отмечают День отца, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот праздник пришел в нашу жизнь не так давно, но вписался в общую картину. В укреплении семьи роль мужчины всегда была важна. А сегодня женщины и вовсе призывают защищать институт отцовства. Казалось бы, семья, родители, дети – самое важное и ценное, но в этих непреложных истинах нас постоянно заставляют сомневаться. А потому мы вынуждены их защищать. Белорусы даже в Конституции прописали, что есть для нас союз мужчины и женщины, чтобы закрепить этот тезис и в самосознании, и в Главном законе страны. Так спокойнее и надежнее, чего не скажешь о других. Человек для нас во главе всего. При этом неважно, какой он национальности, возраста и пола. В Беларуси государство старается одинаково поддержать всех, кто особо нуждается в этом. На неделе глава государства как раз поднимал вопросы социального блока. Почему белорусские подходы в соцполитике уникальны, где воспитывают почти 100 внуков и почему семейные ценности достойны места в музее, расскажет Полина Королева.

– Я хочу с космонавтом.

– Дима, а ты какую комнату хочешь? С жирафом или космонавтом?

– Вот такую.

– Ну что, мама, будет у нас такая комната?

Семейный капитал в помощь. В 2024 году его сумма выросла почти до 31,5 тысячи белорусских рублей. Самое ценное изменение в политике социальной поддержки многодетным – возможность использовать деньги досрочно – до 18-летия детей.

Ольга Рабышко, многодетная мама:

В 2022 году мы стали многодетной семьей. Я думаю, как и большинство, у нас актуальная тема у людей – это улучшение жилищных условий. Обратились в исполком и встали на очередь. И буквально в течение года нам предложили строительство. И вот уже скоро мы будем обладателями, наверное, своей собственной квартиры. Переезжаем мы недалеко, район мы знаем. Очень много садов для детей, вообще все в шаговой доступности. Школы, бассейн рядом находится, детские кружки, можно детей водить.

Поддержка ощутима и в других вопросах: от медицины до, казалось бы, мелочей, например, скидок в детских парках. Словом, дела житейские и повседневные. Что до семейного капитала в глобальном смысле: программа действует с 2015 года, за это время число многодетных семей увеличилось в два раза. Сегодня депозитные счета открыты для более 135,5 тысячи семей. Более того, решено – программу продлят на ближайшие пять лет. Лукашенко о программе семейного капитала: деньги должны дойти до детей! Читайте здесь. Социальная политика – барометр любой страны, своего рода индикатор эффективности. В основе белорусских подходов всегда человек, которого никогда не оставят один на один с трудностями. Это и есть своя уникальная модель – социальная константа закреплена даже в Конституции. От соцуслуг до финподдержки: в госкейсе не один десяток инструментов оказания помощи. Будь то няня для многодетной семьи, спецтакси для перевозки и даже растопка печей в домах, где нет центрального отопления.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное достижение – это мир, спокойствие и суверенитет, реальный суверенитет Республики Беларусь. А реальный суверенитет – это и есть право самим нам, самим гражданам Республики Беларусь, решать, каким путем нам развиваться. Выстроена социально-экономическая белорусская модель, наша собственная модель развития, которая доказала свою эффективность и продолжает ее доказывать, несмотря на те санкции беспрецедентные, которые сегодня введены и действуют.

Западные санкции критичны для экономики, а ценности – для будущего в целом. Согласно прогнозам ученых, до 2050 года в 45 странах убыль населения составит 10 %. В группу риска попадает и восточноевропейский регион, в том числе Беларусь. Потому демографическая безопасность для нас – важнейшая составляющая безопасности национальной. В 2002 году был принят соответствующий закон. Рождение новых белорусов – забота не только отдельной семьи. С 2021 года в Беларуси супружеские пары могут рассчитывать на одну бесплатную процедуру ЭКО. Кстати, ее так и прозвали в простонародье «эко от государства». И только за первые три года более полутора тысяч белорусок воспользовались шансом и стали мамами. Подробности в сюжете.

Столинский район не только самый большой по площади регион, но и самый многодетный. Каждый 15-й орден Матери приходится на жительницу этого края, всего в истории Беларуси таких высоких наград вручили больше 800. Именно на Столинщине появился уникальный Музей матери и семьи. Примечательно, что на старте Недели родительской любви, которая проходит в Беларуси.

Какой будет экспозиция музея в будущем – подскажет время. Идей много: от выставки аутентичных свадебных платьев до подвига женщин в Великой Отечественной войне. С социальной политикой Беларуси дела обстоят более однозначно: экономика страны позволяет ее усилить по всем направлениям. Впрочем, «вертолетных» денег быть не должно, подчеркнул Президент, к вопросу подошли рационально: делать то, что действительно необходимо.