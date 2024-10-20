Кочанова: «У нашей страны великолепное будущее, тут живут прекрасные люди»

О чем говорили во время беседы? А также яркие впечатления – смотрите вы программе.

Счастливая семья – сильное государство. Разговор о важном, приуроченный к Неделе родительской любви, прошел в Полоцке с участием председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой и митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина. На встречу в древний город приехали многодетные семьи из разных уголков нашей страны.

Общение продолжилось в рамках разговора о важном. В сакральном месте для всего белорусского народа, стенах Софийского собора Полоцка. В храме собрались более 250 человек: супружеские пары, парламентарии, представители государственной власти, священнослужители.

Во время выступления Наталья Кочанова обозначила четыре перспективные направления в развитии института семьи: укрепление традиционных ценностей, статуса семьи как приоритета законотворческой деятельности, повышение статуса ключевого института гражданского общества, продвижение и реализация инициатив, способствующих раскрытию конструктивного потенциала молодежи, воспитание любви к своей малой родине, стране и ответственности за будущее, взаимосвязь семейной и региональной политики. По формуле Президента, мы – семья.