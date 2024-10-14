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Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации

14 октября 2024 17:09
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Беларусь ищет и находит партнеров надежных и предсказуемых. И, заметьте, в самых разных частях планеты. Один из самых перспективных в этом отношении – азиатский вектор. Новые точки взаимодействия здесь на неделе будет искать наша правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. В географии визита Оман и Пакистан.

Несмотря на географическую удаленность, у Минска и Маската, где сегодня работают белорусы, немало точек взаимного интереса. И руководство государства на Аравийском полуострове уже заявило о намерении расширять сотрудничество с Беларусью.

Что же касается Пакистана – помимо того, что мы уже давно говорим на одном политическом языке и сотрудничаем в экономике, сегодня это еще и наш партнер по Шанхайской организации сотрудничества. На днях Исламабад станет площадкой для встречи глав правительств ШОС, и Минск здесь будет впервые представлен в качестве полноправного члена.

Материал Глеба Прокофьева.

Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации-2

Крепкое рукопожатие. Как и отношения между Беларусью и Оманом. Сотрудничаем на протяжении трех десятилетий. Наши позиции совпадают по ключевым региональным и глобальным вопросам, отметил Роман Головченко на встрече с наследным принцем Омана. Мы продолжаем устойчивый диалог по различным направлениям – в политической и экономической сферах. Строим отношения и в рамках «народной дипломатии» – нас сближает культура и спорт.

Премьер-министр Беларуси провел переговоры с наследным принцем Омана.

Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации-4

Беларусь и Оман поддерживают друг друга и на международной арене. У нас высокий уровень взаимопонимания на политическом поле. Наши страны намерены усилить и торгово-экономические связи. Это главная цель официального визита, акцентировал внимание глава белорусского правительства на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана. Стороны определили основные направления и проекты двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.

Подробности в сюжете.

Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане. Подробности.

Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации-6
# Беларусь-Оман # Роман Головченко # Глеб Прокофьев

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