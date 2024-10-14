Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации

Беларусь ищет и находит партнеров надежных и предсказуемых. И, заметьте, в самых разных частях планеты. Один из самых перспективных в этом отношении – азиатский вектор. Новые точки взаимодействия здесь на неделе будет искать наша правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. В географии визита Оман и Пакистан.
Несмотря на географическую удаленность, у Минска и Маската, где сегодня работают белорусы, немало точек взаимного интереса. И руководство государства на Аравийском полуострове уже заявило о намерении расширять сотрудничество с Беларусью.
Что же касается Пакистана – помимо того, что мы уже давно говорим на одном политическом языке и сотрудничаем в экономике, сегодня это еще и наш партнер по Шанхайской организации сотрудничества. На днях Исламабад станет площадкой для встречи глав правительств ШОС, и Минск здесь будет впервые представлен в качестве полноправного члена.
Материал Глеба Прокофьева.
Крепкое рукопожатие. Как и отношения между Беларусью и Оманом. Сотрудничаем на протяжении трех десятилетий. Наши позиции совпадают по ключевым региональным и глобальным вопросам, отметил Роман Головченко на встрече с наследным принцем Омана. Мы продолжаем устойчивый диалог по различным направлениям – в политической и экономической сферах. Строим отношения и в рамках «народной дипломатии» – нас сближает культура и спорт.
Премьер-министр Беларуси провел переговоры с наследным принцем Омана.
Беларусь и Оман поддерживают друг друга и на международной арене. У нас высокий уровень взаимопонимания на политическом поле. Наши страны намерены усилить и торгово-экономические связи. Это главная цель официального визита, акцентировал внимание глава белорусского правительства на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана. Стороны определили основные направления и проекты двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.
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Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане. Подробности.