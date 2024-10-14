Белорусы смогут находиться в Омане до 14 дней без визы! Итоги визита правительственной делегации

Беларусь ищет и находит партнеров надежных и предсказуемых. И, заметьте, в самых разных частях планеты. Один из самых перспективных в этом отношении – азиатский вектор. Новые точки взаимодействия здесь на неделе будет искать наша правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. В географии визита Оман и Пакистан.

Несмотря на географическую удаленность, у Минска и Маската, где сегодня работают белорусы, немало точек взаимного интереса. И руководство государства на Аравийском полуострове уже заявило о намерении расширять сотрудничество с Беларусью.

Что же касается Пакистана – помимо того, что мы уже давно говорим на одном политическом языке и сотрудничаем в экономике, сегодня это еще и наш партнер по Шанхайской организации сотрудничества. На днях Исламабад станет площадкой для встречи глав правительств ШОС, и Минск здесь будет впервые представлен в качестве полноправного члена.