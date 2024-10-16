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Головченко: решения по обеспечению мира должны приниматься мнением глобального большинства

16 октября 2024 16:36
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Беларусь сделала продуманный выбор в пользу членства в ШОС, обладающей созидательным потенциалом. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко выступая на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна впервые участвует в диалоге на равных в качестве полноправного участника организации. Для нас это новые возможности на международной площадке, которая играет важную роль в геополитических реалиях.

Головченко: решения по обеспечению мира должны приниматься мнением глобального большинства-2

Глава белорусского правительства предложил сконцентрировать усилия и потенциал ШОС в нескольких направлениях. Это создание Банка развития и Фонда развития ШОС, сопряжение различных интеграционных объединений на пространстве Евразии, а также развитие общего транспортно-логистического пространства организации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Хотел бы еще раз привлечь ваше внимание к инициативе Президента Беларуси о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности XXI века. Основная цель – общее понимание будущих контуров евразийской безопасности, основанной на принципах справедливости, равноправия и неделимости безопасности. Речь идет не о создании «анти-НАТО» или подмене роли ООН, а о том, что в конечном итоге все решения по вопросам обеспечения мира и безопасности, строительства общего будущего должны приниматься с учетом мнения глобального большинства, а не узкого клуба западных стран.

Чем Беларусь может быть полезна ШОС? Подводим итоги Совета глав правительств организации в Пакистане. Подробности.

# Роман Головченко # Шанхайская организация сотрудничества

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