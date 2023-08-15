Беларусь самая спортивная страна. Подводим итоги II Игр стран СНГ
Сильный характер. Яркая игра. Приглашаем в мир большого спорта! Незабываемый чемпионат мира по хоккею, фееричная встреча Европейских игр. Сегодня компанию могучего зубра Волота и озорного Лесика украшает новый пушистый чемпион – Рысик. II Игры стран СНГ с фурором прошли в Беларуси.
Многие атлеты не только подтвердили личные рекорды, но и принесли стране немало новых, ценных наград. Так, в копилке национальной сборной сегодня 236 медалей, серебро в общекомандном зачете, впереди лишь команда из России. А вот и главные звезды Аллеи славы.
Чемпионка II Игр стран СНГ: «Когда мы вернёмся на международную арену, наш гимн будет играть и все увидят, кого они теряли» – подробности здесь.
В турнире по женской борьбе белорусские красавицы завоевали пять золотых медалей. Кроме того, наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях по самбо, таиландскому боксу, плаванию и пятиборью.
Луцкий: пример того, как надо проводить мероприятия. II Игры стран СНГ – чем запомнились состязания – подробности здесь.
Порадовали и представители игровых видов спорта: волейболистки выиграли у россиянок в решающем поединке за чемпионский титул. В финале женского турнира по хоккею на траве первая сборная Беларуси взяла верх над второй белорусской дружиной. А национальная сборная по пляжному футболу опередила команду Ирана со счетом 5:4. И это заявка на мировое лидерство.
Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены» – подробности здесь.
С душой нараспашку участников форума встречали во всех уголках Синеокой. Состязания проходили в 10 городах, новый день – новые спортивные открытия.
Виктор Лукашенко об Играх стран СНГ: убедился, что мы не только любим проводить соревнования, но и умеем – подробности здесь.
Так, праздник мужества и силы духа объединил тысячи людей. А Беларусь была и рада принимать гостей.
Не только спорт, но и отдых. Как проводят досуг участники II Игр стран СНГ – подробности здесь.
Яркие фанзоны, громкие опен-эйры и рестораны под открытым небом – насыщенная программа пришлась по вкусу каждому – веский повод для гордости.
Беларусь подняла планку – Сергей Ковальчук об организации II Игр стран СНГ – подробности здесь.
Высокий уровень организации – дело рук талантливых и трудолюбивых волонтеров. Богатый опыт и верность любимому делу – секрет успеха. Своим профессионализмом белорусы в очередной раз доказали всему миру: Синеокая не только самая гостеприимная, но и самая спортивная страна. Вперед к новым победам!