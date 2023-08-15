Беларусь самая спортивная страна. Подводим итоги II Игр стран СНГ

Сильный характер. Яркая игра. Приглашаем в мир большого спорта! Незабываемый чемпионат мира по хоккею, фееричная встреча Европейских игр. Сегодня компанию могучего зубра Волота и озорного Лесика украшает новый пушистый чемпион – Рысик. II Игры стран СНГ с фурором прошли в Беларуси.

Многие атлеты не только подтвердили личные рекорды, но и принесли стране немало новых, ценных наград. Так, в копилке национальной сборной сегодня 236 медалей, серебро в общекомандном зачете, впереди лишь команда из России. А вот и главные звезды Аллеи славы.