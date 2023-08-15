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«Освоено 90% площадей». Аграрии Минской области работают на уборке льна

15 августа 2023 14:47
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Новости Беларуси. Аграрии Минщины работают и на уборке льна. В центральном регионе под «северный шелк» отвели свыше 8,5 тысячи гектаров. Уже заготовлено почти 2 тысячи тонн льнотресты. В числе лидеров по выращиванию культуры – Крупский район. Здесь получили свыше 600 тонн льносырья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О технологии уборки белорусского шелка – в материале Анны Куртасовой.

«Освоено 90% площадей». Аграрии Минской области работают на уборке льна -1

Вот так, один за одним идут комбайны. На полях Крупского района массово убирают лен. Погода сейчас на стороне аграриев. Августовские росы помогли быстрее созреть культуре. На Крупском льнозаводе под уборку отвели 1 200 гектаров.

«Освоено 90% площадей». Аграрии Минской области работают на уборке льна -4

Анна Куртасова, корреспондент:
Сейчас идет этап теребления льна. «Северный шелк» достиг фазы полной спелости. На стеблях опала вся листва, коробочки обрели бурый цвет. Семена полностью созрели. Значит, смело лен можно теребить на тресту. Уже освоено 90 % площадей.

«Освоено 90% площадей». Аграрии Минской области работают на уборке льна -7

Для Вячеслава Найденова это 20-й сезон жатвы. Технологию уборки льна знает от а до я – он передовик. С начала жатвы вытеребил 130 гектаров. Можно сказать, освоил сезонную норму. И вот она заслуженная награда. А чтобы не терять время, по традиции чествование прямо в поле.

«Освоено 90% площадей». Аграрии Минской области работают на уборке льна -10

Победу не отдавать, впереди мы должны быть!

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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