Беларусь подняла планку – Сергей Ковальчук об организации II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Особое внимание приковано к Бресту. Здесь стартовали соревнования по плаванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Областной центр принял свыше 130 спортсменов из 11 государств – это не только страны СНГ, но и Вьетнам, Пакистан. Борьба за медали будет продолжаться здесь на протяжении четырех дней.

В Бресте за заплывами следят полные трибуны. В том числе почетные гости. Легенда мирового плавания, многократный олимпийский чемпион, ныне президент Всероссийской федерации плавания – Владимир Сальников. А также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Глава ведомства высоко оценил уровень организации соревнований.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Игры стран СНГ набирают обороты. Первые, которые прошли два года назад в Казани, были пробные. Сейчас Республика Беларусь подняла планку. И мы видим, что эта планка на достаточно высоком уровне. Азербайджан, который будет проводить через два года, думаю, мы общими усилиями выведем на еще более высокий уровень.