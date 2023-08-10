Чемпионка II Игр стран СНГ: «Когда мы вернёмся на международную арену, наш гимн будет играть и все увидят, кого они теряли»

Такое яркое выступление девушек принесло им и первое командное место. Хотя перед последним видом соревновательной программы, лазер-раном, фавориткой считалась российская спортсменка Виктория Сазонова. На дистанцию она отправилась на целых 55 секунд раньше, чем Гнедчик. Но белоруска не растерялась и смогла догнать оппонентку, а затем и вырваться вперед. Первую позицию она удержала до самого финиша.

Мария Гнедчик, чемпионка II Игр стран СНГ (Беларусь):

Я не могла поверить, что это произойдет, у меня была серьезная травма ноги, я чудом вообще как-то восстановилась. Спасибо людям, которые мне помогали, спасибо тренеру, моей маме, которая говорила, что у тебя все получится. Я не верила ни капельки, даже пока бежала. Не ожидала такого вообще, это чудо какое-то произошло. Большое спасибо Белорусской федерации современного пятиборья, Президенту нашему, что провели такое мероприятие, что сделали так масштабно, столько стран. Я не побоюсь сказать, что, когда мы вернемся на международную арену, наш гимн будет играть и все увидят, кого они теряли. Никто, кроме нас, выигрывать не будет. Благодаря таким соревнованиям мы становимся сильнее.