Луцкий: пример того, как надо проводить мероприятия. II Игры стран СНГ – чем запомнились состязания?

Многие из белорусов обновили личные рекорды на II Играх стран СНГ, пусть и юношеские, так и в командном зачете у нашей сборной серебро. Наши атлеты занимают вторую строчку в рейтинге. Впереди только российская сборная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Спорткомплекс «Виктория» – колыбель белорусского гандбола, именно здесь свои домашние матчи принимает брестский «БГК имени Мешкова» – 14-кратный чемпион нашей страны. Положение обязывает, народу – пушкой не пробьешь. А как иначе – в финале два фаворита: юниорские сборные Беларуси и России. Даже букмекеры до последнего не могли определиться в своем предпочтении, как оказалось, вполне оправдано. Все решило только дополнительно время, с разницей в один мяч золото у наших ребят. Сдержать эмоции не в силах абсолютно каждого.

Алексей Шепеленко, чемпион II Игр стран СНГ по гандболу (Беларусь):

Это была самая тяжелая игра в моей жизни. Я наблюдал ее с трибун после полученной травмы. Я невероятно благодарен пацанам, что они подарили мне эту победы. И я думаю, я отдал все 300 %, все, что мог, отдал им. И я очень счастлив! Не продохнуть и во Дворце водных видов спорта, в этой дисциплине россияне с белорусами – также стабильные топы мировых первенств, а брестские бортики знакомы многим именитым пловцам.

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Почему Брест – потому что это лучшая спортивная плавательная держава у нас в республике. Это лучший спортивный плавательный объект. Поэтому сегодня все республиканские соревнования, чемпионаты страны, кубки страны проводятся здесь. В этом бассейне устанавливались мировые рекорды нашими белорусскими пловцами. Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ.

Константин Герцев, корреспондент:

С марта прошлого года российская символика в бан-листе у международных спортивных функционерах, но не на II Играх стран СНГ. Беларусь вернула композицию Александрова на арену спорта. Кстати, награды вручает четырехкратный олимпийский чемпион по плаванью в составе сборной Советского Союза легендарный Владимир Сальников. Он и сам не понаслышке знает, что такое западные санкции в спорте. По инициативе США московскую Олимпиаду бойкотировали 62 государства, но это ничуть не помешало Сальникову установить не один мировой рекорд. Легенда заверяет: история повторилась, но противоядие осталось тем же.

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию:

Неопределенность, конечно, выбивает из колеи, если мы будем рассчитывать, что произойдет. А если, а вдруг – это неправильная вообще мысль. Наши внутренние чемпионаты должны быть настолько престижные, чтобы и спортсмены это почувствовали, и организаторы, и все. И тогда ни у кого не будет чувства неудовлетворенности. Потому что двери у нас открыты, я считаю, что здесь мы едины. В чем – в том, что мы желаем видеть в гостях любых спортсменов, которые захотят приехать.

За время проведения II Игр СНГ стало известно, что нашу страну допустили к чемпионату мира по тяжелой атлетике, но в нейтральном статусе. Получается, патриотизм на Западе – дело наказуемое, но не в Беларуси. Президент Лукашенко на неделе еще раз обратился к международным спортивным функционерам, конкуренция внутри Содружества порой на порядок выше мировой. Лукашенко: если будут соревнования БРИКС, международное олимпийское движение развалится. Это и доказала белорусская чемпионка по современному пятиборью Мария Гнедчик. Перед стартом заключительного этапа она вовсе не была среди фавориток. Эта роль отводилась россиянке Виктории Сазоновой. Но наша Маша не только наверстала отставание, но еще и вышла в задел. Первые эмоции после финишной ленточки – вашему вниманию.

Мария Гнедчик, чемпионка II Игр стран СНГ по современному пятиборью (Беларусь):

Из-за травмы я молилась, чтобы попасть в команду, просто попасть на пьедестал на этом прекрасном мероприятии. Но то, что я выиграю, думаю, не ожидал никто, только, наверное, родители верили.

Константин Герцев:

Разница в 55 секунд перед фавориткой заключительного этапа, оказывается, не приговор. Это доказала белоруска Мария Гнедчик. Но и на этом неповторимые белорусские победы не заканчиваются. Оказалось, это лишь начало. В субботу команда Беларуси уходила на старт лазер-рана с четвертой позиции, отставая на полминуты, но на дистанции девушки снова нивелировали гандикап и финишировали на первой строчке с 20-секундным отрывом. Третье золото Гнедчик в копилке нашей сборной.