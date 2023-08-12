Виктор Лукашенко об Играх стран СНГ: убедился, что мы не только любим проводить соревнования, но и умеем

Новости Беларуси. Болельщики ликуют: Беларусь – чемпион II Игр стран СНГ по баскетболу. В мужском турнире 3х3 наши ребята уверенно завладели инициативой и вырвали победу у россиян. А женская команда завоевала серебряную награду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Это, наверное, один из самых зрелищных, один из самых будоражащих видов спорта. Особенно 3х3. Поздравляю с хорошими результатами наши команды. Особенно парни молодцы, порадовали. И девушки играли отлично, но спорт есть спорт, побеждает сильнейший. Впечатления только положительные. Атмосфера великолепная. Несколько дней я поездил по разным городам, побывал на разных соревнованиях. Посмотрел и условия, пообщался с самими спортсменами, с тренерами, с людьми, которые организовывают эти все мероприятия. Вы знаете, на уровне соревнования. Еще раз убедился, что мы не только любим их проводить, но и умеем.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Хочу сказать, что медали розданы. Все получили свои подарки, но самое главное и то, что здесь состоялся большой праздник, на котором были маленькие и большие, знаменитые и обычные люди.