«Это какой-то золотой билет!» Президент НОК Беларуси встретился с болельщиками II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси распахнул двери для юных гостей. Здесь встретили болельщиков из Оршанского района, которые активно поддерживали наших боксеров на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята оказались на одном мероприятии с президентом НОК Беларуси Виктором Лукашенко – турнире по боксу, попросили сделать совместное фото, а в ответ получили приглашение на экскурсию в Национальный олимпийский комитет. Юные болельщики приехали в Минск, совершили экскурсию по выставочной экспозиции, познакомились со знаковыми достижениями белорусского олимпийского движения и мирового спорта.

Яна К арцева, вожатая детского оздоровительного лагеря « Л есное озеро»: Если честно, это какой-то золотой билет для нашего лагеря. Море впечатлений, безумно красиво, я бы даже сказала, величественно. Мы испытали братский дух, когда сами посещали II Игры стран СНГ, когда мы вместе болели за наших белорусов. И сегодня тоже огромная гордость за них, я думаю, что все испытали и вдохновились.

Альбина Хромова, участница экскурсии:

Прекрасное место. Очень было интересно послушать про наших олимпийских героев, скажем так, про награды их послушать. Понятно, что это очень тяжело заработать, это труд усердный. Впечатлило то, что один человек может заработать 16 наград.

Юные болельщики также в неформальной обстановке пообщались с президентом НОК Виктором Лукашенко. И получили ответы на интересующие вопросы. Спектр тем был широким – от семейных традиций до специфики работы в олимпийском комитете. А затем ребята все-таки исполнили свою мечту и сфотографировались с руководителем НОКа.