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Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»

11 августа 2023 10:39
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Новости Беларуси. В некоторых видах спорта Игр медальная интрига разрешена. После соревнований в Минске, которые принесли победу нашей сборной по пляжному футболу, команда готовится к чемпионату мира, который состоится в феврале следующего года в Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»-1

На II Играх стран СНГ, на площадке спортивного комплекса «Олимпийский», белорусские «пляжники» победили команду Ирана со счетом 5:4. И это заявка на мировое лидерство.

Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»-4

Михаил Ботников, председатель Федерации пляжного футбола:
Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены. Мы заняли первое место, как и планировали. Игры прошли здорово, мы очень благодарны организаторам. Мы получили очень хорошую игровую практику с топовыми командами. И это только в копилку нашей сборной подготовки к участию в Лиге Европы, которая состоится в сентябре, и чемпионату мира, который будет в феврале следующего года.

Председатель Федерации пляжного футбола: «Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены»-7

Понятно, что отдельная заслуга в победе наших футболистов за болельщиками. Их поддержка позитивно повлияла на результат.

# Игры стран СНГ # Михаил Ботников # Фотофакт

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