Новости Беларуси. В некоторых видах спорта Игр медальная интрига разрешена. После соревнований в Минске, которые принесли победу нашей сборной по пляжному футболу, команда готовится к чемпионату мира, который состоится в феврале следующего года в Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Ботников, председатель Федерации пляжного футбола:

Все задачи, которые были поставлены перед командой, выполнены. Мы заняли первое место, как и планировали. Игры прошли здорово, мы очень благодарны организаторам. Мы получили очень хорошую игровую практику с топовыми командами. И это только в копилку нашей сборной подготовки к участию в Лиге Европы, которая состоится в сентябре, и чемпионату мира, который будет в феврале следующего года.