Не только спорт, но и отдых. Как проводят досуг участники II Игр стран СНГ?

Валерия Яскевич, корреспондент:

II Игры стран СНГ продолжаются. День за днем спортсмены ведут нешуточную борьбу за медали, а вот есть ли время на отдых? Об этом узнали у наших гостей.

Вячеслав Безлуцкий, участник II Игр стран СНГ (Киргизия):

Очень спортивная страна. Мы по дороге в аэропорт, когда ехали, были баннеры нарисованы всякие разные, II Игры страны СНГ почти каждый километр нарисованы были. У нас в Бишкеке такого нет. Хотел в «Минск-Арене» побывать, очень интересно. И драники попробовать белорусские, белорусскую картошку попробовать. Viva la Cuba! В современном пятиборье выступили горячие кубинские парни.

Санэль Лезкано, участник II Игр стран СНГ (Куба):

Да, у меня будут свободные дни, которыми я смогу воспользоваться, чтобы провести время и познакомится с городом. Очень красивая страна, мне понравилась архитектура, широкие, чистые улицы. Хотел бы посетить музей, чтобы больше понимать вашу культуру, а также попробовать национальные блюда.

Пока стрелки Армении поражали мишень, тренер команды составил маршрут выходного дня для подопечных.

Андраник Айвазян, тренер сборной Армении по пулевой стрельбе:

Я не впервые здесь, наверное, четвертый раз. Все хорошо, все красиво, все отлично организовано. Рекомендовал детям в Хатынь поехать, потому что я там был. А тем временем на поле для пляжного футбола песок под ногами становится горячее. Покорить эту площадку приехали представители Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

Исмаил Султан, участник II Игр стран СНГ (ОАЭ):

Чувствую себя здесь неплохо, мы здесь уже достаточно долго, с 24 июля в тренировочном лагере. У нас немного свободного времени, и мы посетили несколько мест, много магазинов, ресторанов. Было хорошо.

Назаров Амид, участник II Игр стран СНГ (Азербайджан):

Успели посетить только то, что рядом с нашим отелем находится: парк, в музей Великой Отечественно войны сходили. Очень много зелени, парков, люди доброжелательные. Я вегетарианец, но попробовал драники. Мне вкусно. О наличии свободного времени решили спросить и у наших земляков.