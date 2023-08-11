Не только спорт, но и отдых. Как проводят досуг участники II Игр стран СНГ?

Валерия Яскевич, корреспондент:
II Игры стран СНГ продолжаются. День за днем спортсмены ведут нешуточную борьбу за медали, а вот есть ли время на отдых? Об этом узнали у наших гостей.
Валерия Яскевич, корреспондент:
II Игры стран СНГ продолжаются. День за днем спортсмены ведут нешуточную борьбу за медали, а вот есть ли время на отдых? Об этом узнали у наших гостей.
Вячеслав Безлуцкий, участник II Игр стран СНГ (Киргизия):
Очень спортивная страна. Мы по дороге в аэропорт, когда ехали, были баннеры нарисованы всякие разные, II Игры страны СНГ почти каждый километр нарисованы были. У нас в Бишкеке такого нет. Хотел в «Минск-Арене» побывать, очень интересно. И драники попробовать белорусские, белорусскую картошку попробовать.
Viva la Cuba! В современном пятиборье выступили горячие кубинские парни.
Санэль Лезкано, участник II Игр стран СНГ (Куба):
Да, у меня будут свободные дни, которыми я смогу воспользоваться, чтобы провести время и познакомится с городом. Очень красивая страна, мне понравилась архитектура, широкие, чистые улицы. Хотел бы посетить музей, чтобы больше понимать вашу культуру, а также попробовать национальные блюда.
Пока стрелки Армении поражали мишень, тренер команды составил маршрут выходного дня для подопечных.
Андраник Айвазян, тренер сборной Армении по пулевой стрельбе:
Я не впервые здесь, наверное, четвертый раз. Все хорошо, все красиво, все отлично организовано. Рекомендовал детям в Хатынь поехать, потому что я там был.
А тем временем на поле для пляжного футбола песок под ногами становится горячее. Покорить эту площадку приехали представители Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.
Исмаил Султан, участник II Игр стран СНГ (ОАЭ):
Чувствую себя здесь неплохо, мы здесь уже достаточно долго, с 24 июля в тренировочном лагере. У нас немного свободного времени, и мы посетили несколько мест, много магазинов, ресторанов. Было хорошо.
Назаров Амид, участник II Игр стран СНГ (Азербайджан):
Успели посетить только то, что рядом с нашим отелем находится: парк, в музей Великой Отечественно войны сходили. Очень много зелени, парков, люди доброжелательные. Я вегетарианец, но попробовал драники. Мне вкусно.
О наличии свободного времени решили спросить и у наших земляков.
Вячеслав Заборовский, участник II Игр стран СНГ (Беларусь):
В основном после соревнований на следующий день сразу на тренировку, чтобы отрабатывать ошибки и готовиться к следующим стартам.
Спорт – это тяжелый труд и самоотдача. Но ради сладкого вкуса победы не жалко ни сил, ни времени. Болеем за наших и красивый спорт.