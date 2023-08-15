Войсковая часть 3310 отмечает день основания. Военных посетил митрополит Вениамин

Новости Беларуси. 91 год на страже порядка! Праздничную дату, день основания, отметили сегодня бойцы войсковой части 3310, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь значимого события на плацу состоялось торжественное построение личного состава с выносом боевого знамени воинской части. За добросовестное выполнение долга и особые заслуги, некоторых военнослужащих удостоили наград. За свою почти вековую историю задачи бойцов подразделения не раз менялись в зависимости от обстановки в стране. Однако на протяжении всех этих лет служащих части 3310 отличали мужество, сила духа и готовность в любую минуту подставить плечо.

Николай Аношко, заместитель командира бригады по идеологической работе ВЧ 3310:

Сегодня мы продолжаем эти славные традиции и готовы выполнить любые задачи по защите нашего Отечества. Всему личному составу огромного, крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении нашей Родине.

25 лет назад на территории части был построен Храм во имя Святого мученика Ионна Воина. Это был первый храм, сооруженный в непростое время выбора пути. Солдаты приходят сюда, чтобы попросить помощи и поддержки. В честь юбилейной даты в храме прошел молебен. Службу возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Поскольку церковь посредством таинств, слова божьего, участия в богослужениях ведет многоплановую положительную работу и оказывает доброе воздействие на душу каждого человека, приходящего в храм, то и воины наши, защитники Отечества, также имеют такую прекрасную возможность. И думается, что только нужно это развивать и совершенствовать, чтобы как только шире в воинских частях была возможность эта предоставлена.