Минск – Пхеньян: подробности первого дня визита Лукашенко в КНДР и детали переговорной повестки

Гимны двух стран, звуки пушечных залпов, выступления конного эскорта и роты почетного караула – вот лишь некоторые детали торжественной церемонии встречи Александра Лукашенко и Ким Чен Ына на главной площади Пхеньяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На языке мировой политики такие жесты означают высшую степень уважения к гостю и намерение построить с ним конструктивный разговор с прицелом на будущее. Очевидно, именно в такой тональности пройдут завтрашние переговоры двух лидеров.

Между Минском и Пхеньяном тысячи километров и 6 часов разницы. Потому пока в одной столице кто-то спал или готовился ко сну, в другой уже вовсю кипела работа, движение. А в аэропорту Сунан даже самые маленькие готовились ко встрече высокого гостя. Визит главы государства – это событие и для принимающей стороны, и для гостей.

КНДР – одна из самых закрытых стран мира. Попасть сюда непросто, хотя в последнее время туристов стало больше. Но это государство все еще окутано стереотипами и санкциями. Но то, что эта страна, удивляющая мир приверженностью своим идеалам и ценностям, – факт. Упорной приверженностью. Несмотря ни на что, здесь продолжают развивать свой военно-промышленный комплекс. Хотя именно ядерные испытания два десятилетия назад послужили поводом для введения рестрикций.

Сегодня об успехах КНДР в этой военной сфере знают даже самые далекие от политики. Впрочем, и упорным нужны надежные партнеры и друзья. В белорусах именно таких и видят. И во многом благодаря Первому лицу. Александра Лукашенко знают как принципиального руководителя, и в КНДР такое уважают. В подтверждение – приглашение Ким Чен Ына посетить страну и с белорусской стороны довольно быстрая реализация обещания это сделать. Церемония встречи Лукашенко и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне.

Любому подобному визиту нужна тщательная подготовка, особенно когда связи были ослаблены. А так произошло с нашими странами после развала Советского Союза. Так что уже в суверенной истории одно из первых президентских поручений Максиму Рыженкову в должности главы МИД Беларуси звучало так: поиск контактов с Кореей. Судя по всему, удалось. И на вопрос, зачем мы здесь, сегодня есть конкретные ответы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Самый большой интерес наш – это укрепление поистине дружеских, партнерских отношений. Здесь наши друзья, они нас ждут, как мы ждем их у себя в Беларуси. И, конечно, пришло время, наверное, более активно развивать отношения (подробности).

И все же ничего не стимулирует двустороннюю повестку лучше, чем прямой контакт руководителей. За последние 10 лет в КНДР встречали не так много лидеров. В 2019-м был Си Цзиньпин, а в 2024-м Владимир Путин. Сегодня Президент Беларуси. Александра Лукашенко здесь искренне ждали. Это хорошо заметно по деталям. Кортеж в сопровождении 21 мотоциклиста выехал на улицы Пхеньяна после полудня. Если КНДР это прежде всего про силу традиции и идеологии, то выбор первой локации очевиден.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Прямо из аэропорта глава государства направился в Кымсусанский дворец Солнца. Это высшая святыня чучхе и мемориал бессмертия вождей. Попасть сюда считается знаком особого почета.

Александр Лукашенко почтил память лидеров КНДР и прошел по залам некогда рабочей резиденции Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Попасть сюда практически невозможно, о туристах вообще речи не идет. Так что случившееся можно считать добрым знаком. От прошлого к настоящему, и в нем лидеры всегда рядом, в центре событий.

Первая в этом году встреча Президента Беларуси и Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики была запланирована и прошла на площади имени Ким Ир Сена. Ее масштабы поражали яркостью и размахом. Военный парад, сотни приглашенных гостей, 21 залп пушки. Но получилось душевно.

До кортежа Ким Чен Ын лично провожал Александра Лукашенко, они о чем-то живо говорили и, как оказалось позже, договорились. На возложение цветов к монументу «Освобождение» лидеры приехали вдвоем.

Вместе с венком от Президента Беларуси к подножию 30-метровой стелы, увенчанной красной звездой, – памятнику, посвященному воинам Советской армии, освобождавшим Корею в годы Второй мировой войны, легли цветы по просьбе Президента России – в знак благодарности за помощь в СВО.