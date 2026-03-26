Официальный визит Лукашенко в КНДР завершился

Официальный визит Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту белорусского лидера лично проводил Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, что весьма наглядно подчеркивает высокий уровень внимания к визиту нашего Президента.

Программа двухдневного визита была насыщенной. Сегодня, 26 марта, Александр Лукашенко и Ким Чен Ын провели переговоры. Ключевой итог встречи на высшем уровне – подтверждение намерений активизировать совместную работу по широкому кругу направлений – от аграрного сектора до гуманитарной сферы. При этом Александр Лукашенко отметил, что Минск и Пхеньян настроены выстраивать сотрудничество, исходя из собственных национальных интересов, вне зависимости от внешних факторов. Глава государства также обратил внимание на взаимодополняемость экономик двух стран, что создает основу для практического взаимодействия. Исторически контакты между Беларусью и КНДР развивались поступательно, однако долгое время носили ограниченный характер. Теперь можно говорить о новом этапе выстраивания полноценного долгосрочного партнерства. Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так же, как и вы, мы выступаем за многополярный мир, основанный на взаимном уважении принципа равенства государств, невмешательства во внутренние дела и учете интересов друг друга.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений в различных сферах. В их числе и договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Александр Лукашенко назвал этот документ фундаментальным, подчеркнув, что в нем четко и открыто изложены цели и принципы взаимодействия, а также определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.