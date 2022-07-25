Бум программистов. Белорусские вузы уже скоро опубликуют приказы о зачислении на основные конкурсные места

Новости Беларуси. Белорусские вузы в ближайшее время опубликуют приказы о зачислении на основные конкурсные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это момент, которого абитуриенты ждут с особым волнением. Ведь каждый строит планы на будущее, надеется уже на первом курсе проявить себя. А вот какие специальности сегодня больше остальных привлекают молодых людей и где самая высокая конкуренция? Ответы знает Вероника Кудринецкая.

Искусственный интеллект, робототехника, защита данных – топ направлений, которые хотят осваивать белорусские абитуриенты. Ректоры вузов уже окрестили их как «поколение IT». Из-за настоящего бума программистов в некоторых университетах расширяют профильные факультеты, а в некоторых даже увеличили число бюджетных мест. Совсем скоро будут известны и имена счастливчиков, которые попали на бюджет в Академию управления при Президенте. В 2022 году здесь больше 300 претендентов и всего 100 мест. Уровень поступающих ежегодно только растет. Среди абитуриентов много золотых медалистов, увеличивается и проходной балл.

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Беларуси:

Впервые в этом году мы набирали наших абитуриентов по целевому направлению. Наши партнеры – Шумилинский районный исполнительный комитет, Минск, Молодечненский райисполком. 70 золотых медалистов. Какие абитуриенты пришли в Академию управления – подробнее здесь. К слову, в БГУ, самом главном вузе страны, в 2022 году таких олимпийцев и медалистов четверть от всех поступающих на первую ступень высшего образования по трем сертификатам. Всего на бюджет подано почти четыре тысячи заявлений, а средний конкурс по всем специальностям – два человека на место.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Это достаточно высокий показатель, а с учетом динамики, как это происходило в течение недели, когда мы принимали документы, это говорит о большом интересе абитуриентов к нашему учебному заведению. Мы за это очень благодарны. В этом году один из самых высоких проходных баллов сложился на факультете прикладной математики и информатики. Я не припомню такой ситуации, когда балл достигал 370. Кроме этого, большой интерес к специальностям, связанным с мировой экономикой и правом. На второй план ушли юриспруденция и туризм. При этом география поступающих расширилась. В списке востребованных направлений все так же остается медицина. Но и тут речь сегодня идет уже не только о врачебных специальностях. Биоинженерия и биоинформатика, медицинская биофизика и биохимия – те направления, которые 30 лет назад казались невозможными.

Абитуриент Владислав Беляков уверен, что поступит в Белорусский государственный университет транспорта на военно-транспортный факультет. Позади напряженные полтора месяца, подача документов, подсчет баллов. А дальше ожидание. Владислава сложно назвать слабым абитуриентом. За плечами железнодорожный колледж в Гомеле и больше года безупречной службы в роте почетного караула. К слову, солдатам РПК предоставляются льготы при поступлении в любой технический вуз страны.