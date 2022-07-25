Соревнование за рекорды. К уборочной БРСМ запустил акцию «Молодёжь за урожай»
Новости Беларуси. Семейный подряд, или как поддержать своего мужчину во время важной кампании, которая требует много усилий и времени. Белорусские женщины знают ответ. Они отправляются на жатву плечом к плечу со своими мужьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь любая помощь важна: подать инструмент, зажать гайки, морально поддержать. Вместе любая работа по плечу, даже тяжелый труд хлеборобов.
Почему женщины решаются работать на комбайнах, узнавала корреспондент Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
В Гомельской области на уборке зерновых работают 85 семейных экипажей. Вместе с мужьями в кабины комбайнов садятся жены, отцы передают опыт сыновьям и дочкам. Кроме того, к уборке хлеба приступили и 108 молодежных экипажей.
Белорусский республиканский союз молодежи уже дал старт акции «Молодежь за урожай». В своеобразном соревновании за рекорды на жатве будут бороться водители и комбайнеры, занятые на уборке зерна.
Ксения Коченовкая, первый секретарь Речицкого районного комитета БРСМ:
Наша главная задача – поблагодарить их, осветить работу тружеников села, осветить их трудовые будни, осветить их успехи. И, конечно же, мы рассказываем об их успехах в СМИ, в социальных сетях под хештегами «Роднае – народнае», «Молодежь за урожай», а также «Жніва Беларусі – 2022».
Всего в Гомельской области на жатве задействуют более тысячи зерноуборочных машин. Кроме того, до 31 июля в регионе планируют завершить уборку озимого ячменя и рапса.
На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами. Читайте здесь.