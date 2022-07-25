Соревнование за рекорды. К уборочной БРСМ запустил акцию «Молодёжь за урожай»

Новости Беларуси. Семейный подряд, или как поддержать своего мужчину во время важной кампании, которая требует много усилий и времени. Белорусские женщины знают ответ. Они отправляются на жатву плечом к плечу со своими мужьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь любая помощь важна: подать инструмент, зажать гайки, морально поддержать. Вместе любая работа по плечу, даже тяжелый труд хлеборобов.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомельской области на уборке зерновых работают 85 семейных экипажей. Вместе с мужьями в кабины комбайнов садятся жены, отцы передают опыт сыновьям и дочкам. Кроме того, к уборке хлеба приступили и 108 молодежных экипажей.

Белорусский республиканский союз молодежи уже дал старт акции «Молодежь за урожай». В своеобразном соревновании за рекорды на жатве будут бороться водители и комбайнеры, занятые на уборке зерна.