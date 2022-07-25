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На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами

25 июля 2022 19:04
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Новости Беларуси. Семейный подряд, или как поддержать своего мужчину во время важной кампании, которая требует много усилий и времени. Белорусские женщины знают ответ. Они отправляются на жатву плечом к плечу со своими мужьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь любая помощь важна: подать инструмент, зажать гайки, морально поддержать. Вместе любая работа по плечу, даже тяжелый труд хлеборобов.

На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами-1

Пап, я готова. Чем помочь?

В этом году Виктория Рудакова окончила школу и подала документы в политехнический колледж. Лето же решила провести с пользой – помочь отцу и заработать денег. 17-летняя девушка – помощник комбайнера.

«Мне это нравится». Что думает о семейных экипажах юная помощница? Подробности здесь.

На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами-4

На уборке озимой ржи семейный экипаж меньше недели. В рабочий ритм Виктория вошла быстро и с интересом осваивает технические моменты. В 2023 году с планами на каникулы уже определилась – хочет повторить опыт работы на жатве. Отец дочерью очень гордится.

На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами-7

Николай Рудаков, механизатор сельхозпредприятия «Дзержинскийгро»:
Я ждал этого, чтобы дочери стало 17 лет полных. Я уже 17-й год работаю на комбайне.

На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами-10

Коллектив юную девушку поддерживает, впрочем, здесь подобный экипаж не в новинку. В этом сезоне на четырех из восьми комбайнов работают женщины. К началу уборочной страды хозяйство получило два новых гомсельмашевских агрегата. Второй из них доверили семейному экипажу Наталье и Владимиру Горбач, которые в 2021 году стали тысячниками. Супружеские отношения также прошли испытание на прочность.

На уборочную – плечом к плечу. В «Дзержинский-Агро» на жатву выходят семейными экипажами-13

Наталья Горбач, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Дзержинскийгро»:
Здесь, в хозяйстве, работаю специалистом ветеринарным. В прошлом году муж предложил, замена была по моей работе, директор не против. И вот с прошлого года мы были на стареньком комбайне, сегодня пришел такой новый. Конечно, интересно было. Как так можно с мужем целый день? Не представляла. А по прошлому году даже ничего, как дома. Дети гордятся.

Пара воспитывает двоих детей и заработанные на жатве деньги планирует потратить на их подготовку к школе.

Как БРСМ освещает деятельность семейных экипажей? Читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Анна Корольчук # Наталья Горбач # Владимир Горбач # Виктория Рудакова # Николай Рудаков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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