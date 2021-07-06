Беларусь не станет разменной монетой и будет отстаивать суверенитет. Итоги совещания у Президента по противодействию санкциям

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белом зале Дворца Независимости – полный состав правительства. Главный вопрос – наш ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул: антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача. Виктория Ходосок продолжит.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Беларусь – геополитическая мишень. Чтобы понимать это, не обязательно даже быть аналитиком. Запад пытается давить на нас с разных сторон, называя нашу страну «общеевропейской проблемой». А в ответ мы говорим, что наша проблема – это уж слишком преувеличивающие свои возможности страны ЕС и которые, кстати, явно не ожидали, что отклик будет не только на словах. Еще в ход пойдут и ответные меры. О них сегодня как раз подробно и говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ» И здесь уже работает «закон бумеранга». Зато все честно. Как раз такой «язык» Запад, будем надеяться, поймет. А не будет писать в своих СМИ, что Беларусь якобы «в кольце санкций» и таким образом они пытаются нас «истощить». Кого именно? Простых людей, которые, наверное, банально звучит, но каждый день тоже хотят есть? Недальновидная политика дипломатов Евросоюза вызывает не только недоумение, но и шок.

Это давление пытаются увеличивать во многом и потому, что механизм не срабатывает и мы себя неплохо чувствуем в экономическом плане. И вот цифры от премьера Головченко: за пять месяцев по экспорту выросли на треть, а это 4 миллиарда долларов. Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву Работать нам, помимо Европы, есть с кем. Это самый важный плюс многовекторной политики нашей страны. Да и сделанное в Беларуси себя давным-давно на зарубежных рынках хорошо зарекомендовало. Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог