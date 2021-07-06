Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море

Виктория Ходосок, СТВ: Эту «войну» первой развязала не Беларусь: мы не вводили экономические санкции, не «закрывали» небо и не ездили по другим странам на переговоры, чтобы обсудить, как же нам спасти «образцовую Европу». Например, от наплыва мигрантов, от не улучшающейся обстановки с коронавирусом: статистика тревожная, сообщает ВОЗ, и как следствие постоянные акции протеста на европейских улицах. Но своего под носом, как обычно, не видно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И не требуйте от нас излишеств. А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси этими новыми этапами санкций, то будете объезжать вот туда, по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще, в условиях пандемии, мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее. Мы ведь сегодня не пацаны, мы понимаем, что дело ведь не в самолете или несоответствии нашей системы западным образцам. Видите ли, здесь диктатура. Если долларом где-то попахивает, им плевать на эту диктатуру. Я не хочу страны называть – они с ними идут в обнимку. Не важно, убивают там, вешают, закапывают живьем в песок или в землю людей – не важно. Они с ними сотрудничают. А у нас, видите ли, диктатура. Поэтому не в этом дело, не в диктатуре.

Все эти перемены так называемые задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей – украинцев. Уничтожили все производство в Украине, даже сельскохозяйственное. Золотые ведь там земли, в Украине. Все сравняли с этой землей, уничтожили. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Беларусь. И все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей.