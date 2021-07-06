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Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море

06 июля 2021 18:07
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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море-1

В Белом зале Дворца Независимости – полный состав правительства. Главный вопрос – наш ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул: антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача.

Виктория Ходосок продолжит.

Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ»

Виктория Ходосок, СТВ:
Эту «войну» первой развязала не Беларусь: мы не вводили экономические санкции, не «закрывали» небо и не ездили по другим странам на переговоры, чтобы обсудить, как же нам спасти «образцовую Европу». Например, от наплыва мигрантов, от не улучшающейся обстановки с коронавирусом: статистика тревожная, сообщает ВОЗ, и как следствие постоянные акции протеста на европейских улицах. Но своего под носом, как обычно, не видно.

Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не требуйте от нас излишеств. А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси этими новыми этапами санкций, то будете объезжать вот туда, по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще, в условиях пандемии, мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее. Мы ведь сегодня не пацаны, мы понимаем, что дело ведь не в самолете или несоответствии нашей системы западным образцам. Видите ли, здесь диктатура. Если долларом где-то попахивает, им плевать на эту диктатуру. Я не хочу страны называть – они с ними идут в обнимку. Не важно, убивают там, вешают, закапывают живьем в песок или в землю людей – не важно. Они с ними сотрудничают. А у нас, видите ли, диктатура. Поэтому не в этом дело, не в диктатуре.

Все эти перемены так называемые задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей – украинцев. Уничтожили все производство в Украине, даже сельскохозяйственное. Золотые ведь там земли, в Украине. Все сравняли с этой землей, уничтожили. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Беларусь. И все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей.

Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море-7

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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