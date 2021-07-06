Владимир Макей: мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни, как об этом сказал сегодня Президент на совещании, и только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции. Сегодня там одна тысяча, завтра может быть две тысячи, а может быть и 500 тысяч.

Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать деньги на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия. Мы те деньги, которые, скажем, планировались на обустройство инфраструктуры пограничной, на обустройство, на реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, сейчас должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место здесь, в Беларуси, в связи с введенными санкциями. Эти деньги пойдут на людей, на конкретных людей, на народ.

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