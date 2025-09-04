В Минской области закрепляемость молодых педработников составляет более 70%

Шаг в профессию. Свыше 900 молодых педагогов пополнили систему образования Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дипломированные специалисты уже прибыли на свои первые рабочие места и вливаются в трудовые будни. Вчерашние выпускники встретили своих первых учеников и обустроились в райцентрах. На местах всяческая поддержка. Какие специалисты пришли работать в Любанский район и почему растет закрепляемость педагогических кадров в регионе – материал Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

После экзаменов – на урок. Свыше 900 молодых педагогов приступили к занятиям и применяют свои знания на практике. В этом году в Любанскую гимназию пришли два молодых учителя. Сейчас познакомимся с дипломированными специалистами.

В этом году в Любанский район пришли работать 15 молодых педагогов. Как показывает практика, многие остаются на местах и после распределения. В том числе учитель начальных классов Анастасия Лавриеня. В гимназии трудится четвертый год. С легкостью молодой учитель находит подход к малышам. Нравятся условия работы и коллектив.

Анастасия Лавриеня, учитель начальных классов гимназии № 1 Любани:

Мне нравится эта работа с детьми. Я изначально пошла сюда, потому что тяга к детям есть. Я чувствую, что мне это нравится, и дети ко мне тянутся. Планирую работать здесь дальше.

В гимназии № 1 Любани около 10 специалистов – представители молодежи. Анатолий Адериха – учитель физкультуры. Свой профессиональный путь начинал в сельской школе. А после перешел в райцентр. Сменил несколько должностей. Есть стимул развиваться в профессии и дальше.

Анатолий Адериха, учитель физической культуры и здоровья гимназии № 1 Любани:

Четыре года я отработал в коммуне на всех должностях: руководителем по военно-патриотическому воспитанию, заместителем директора по воспитательной работе, учителем физической культуры.