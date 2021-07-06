Александр Лукашенко: «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продажи у нас на европейских рынках никогда не были большими, особенно тех предприятий, против которых введены санкции, тот же БелАЗ, МАЗ и так далее. Мы совсем немного туда поставляли продукции. Но мы закупали там некоторые комплектующие. Так что, только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, в других странах – в Турции, Индии. Надо просто шевелиться и переориентироваться.

Но хочу вас попросить в правительстве: мы знаем, кто в Германии, США и других, европейских особенно странах, сегодня выступил против поставок комплектующих и узлов основных, двигателей, трансмиссий, против наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу – первое, второе – через Беларусь тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь.