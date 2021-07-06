Между Московской и Толстого откроют новую эстакаду. Как теперь будет ходить транспорт?

Новости Беларуси. На дорожной развязке улиц Московской и Толстого изменились схемы движения городского транспорта. Это связано с открытием новой эстакады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 73 и 163. Теперь они проследуют по улице Московской, автодорожной эстакаде, улицам Толстого, Цеткин, Немига и далее по маршрутам. На пути следования появятся остановки «Площадь Мясникова», «Музыкальный театр» и «Мясникова».