Между Московской и Толстого откроют новую эстакаду. Как теперь будет ходить транспорт?

Новости Беларуси. На дорожной развязке улиц Московской и Толстого изменились схемы движения городского транспорта. Это связано с открытием новой эстакады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На дорожной развязке улиц Московской и Толстого изменились схемы движения городского транспорта. Это связано с открытием новой эстакады, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения коснутся автобусных маршрутов № 73 и 163. Теперь они проследуют по улице Московской, автодорожной эстакаде, улицам Толстого, Цеткин, Немига и далее по маршрутам. На пути следования появятся остановки «Площадь Мясникова», «Музыкальный театр» и «Мясникова».
Маршрутка № 1107 поедет почти так же, но после эстакады будет сворачивать на Мясникова, Немигу и далее пойдет по маршруту с выполнением остановки «Сендайский сквер».