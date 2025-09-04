Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?

Время собирать урожай и праздновать юбилей. Институт плодоводства Национальной академии наук Беларуси в 2025 году отмечает красивейшую дату – 100 лет со дня образования. В его коллекциях тысячи сортов – плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Причем большинство из них ученые создали сами. Заглянули на некоторые плантации и мы.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Не ягода, а золото, причем в прямом и переносном смысле этого слова. Она не просто красива, но и обладает высокой питательной ценностью. А еще вы знали, что в народе ее называют сибирский ананас, а в Древней Греции сравнивали с лоснящейся лошадью?

Представляете, даже самые ослабленные животные, поев облепихи, становились здоровыми, а их шерсть начинала блестеть. И еще один факт – в облепихе содержатся почти все известные науке витамины, поэтому это одна из самых полезных ягод.

Людмила Фролова, заведующий лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:

Перед вами облепиха. Не зря она так называется, просто ее ягодки облепляют. Надо сказать, что это рекордсмен по содержанию витамина С, Е, каротиноидов, стеринов среди большинства плодовых ягодных культур.

А вот собрать урожай этой желтой красотки, хотя она бывает красной, оранжевой и даже лимонной – задачка со звездочкой. Испытано на себе.

Людмила Фролова:

У облепихи есть два способа сбора. Можно собирать по ягодке, вот так вот. Это примерно один килограмм в час скорость сбора. Можно использовать приспособления такие вот щипцы, вот немножко ягодки как бы счесывать. А второй способ – это заготовка початков так называемых. То есть вот такие веточки небольшие обрезаются, обрезаются листья и замораживаются. И затем достают из морозильника, ягоды при стряхивании обсыпаются.

В этой же теплице мы нашли и вовсе экзотику: гранат, хурма, киви и даже банановое дерево.

Анна Меркушевич:

Владимир, похвалитесь, какая экзотика у вас растет? Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

Из экзотики – уже собрана инжира. 44 сорта у нас на сегодня. Часть высажена в грунт, часть высажена в кадки, в горшки. Из экзотики – это пассифлора северная, или маракуйя, второе название, которое здесь представлено, это уже плоды. Цветок у нее ароматный очень. И еще его второе название есть – кавалерийская звезда.