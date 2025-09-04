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Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?

04 сентября 2025 14:52
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Время собирать урожай и праздновать юбилей. Институт плодоводства Национальной академии наук Беларуси в 2025 году отмечает красивейшую дату – 100 лет со дня образования. В его коллекциях тысячи сортов – плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Причем большинство из них ученые создали сами. 

Заглянули на некоторые плантации и мы.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Не ягода, а золото, причем в прямом и переносном смысле этого слова. Она не просто красива, но и обладает высокой питательной ценностью. А еще вы знали, что в народе ее называют сибирский ананас, а в Древней Греции сравнивали с лоснящейся лошадью?

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-4

Представляете, даже самые ослабленные животные, поев облепихи, становились здоровыми, а их шерсть начинала блестеть. И еще один факт – в облепихе содержатся почти все известные науке витамины, поэтому это одна из самых полезных ягод.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-6

Людмила Фролова, заведующий лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:
Перед вами облепиха. Не зря она так называется, просто ее ягодки облепляют. Надо сказать, что это рекордсмен по содержанию витамина С, Е, каротиноидов, стеринов среди большинства плодовых ягодных культур.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-8

А вот собрать урожай этой желтой красотки, хотя она бывает красной, оранжевой и даже лимонной – задачка со звездочкой. Испытано на себе.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-10

Людмила Фролова:
У облепихи есть два способа сбора. Можно собирать по ягодке, вот так вот. Это примерно один килограмм в час скорость сбора. Можно использовать приспособления такие вот щипцы, вот немножко ягодки как бы счесывать. А второй способ – это заготовка початков так называемых. То есть вот такие веточки небольшие обрезаются, обрезаются листья и замораживаются. И затем достают из морозильника, ягоды при стряхивании обсыпаются.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-12

В этой же теплице мы нашли и вовсе экзотику: гранат, хурма, киви и даже банановое дерево.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-14

Анна Меркушевич:
Владимир, похвалитесь, какая экзотика у вас растет?

Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:
Из экзотики – уже собрана инжира. 44 сорта у нас на сегодня. Часть высажена в грунт, часть высажена в кадки, в горшки. Из экзотики – это пассифлора северная, или маракуйя, второе название, которое здесь представлено, это уже плоды. Цветок у нее ароматный очень. И еще его второе название есть – кавалерийская звезда.

Плодовые, ягодные, орехоплодные – чем ещё удивит коллекция Института плодоводства?-16

И это далеко не весь список культур, с которыми на протяжении долгих лет работают специалисты Института плодоводства. И делают все это наперекор изменениям климата и капризам природы.

Подробнее смотрите в видео.

# НАН Беларуси # Белорусские фрукты # Владимир Устинов # Людмила Фролова

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