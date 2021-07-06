Президент Беларуси: «Эти уже взвыли. Ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы»

Новый повод «подковырнуть» Беларусь – нелегальная миграция на границе, с которой Литва не справляется. Потому объявила ЧС. И уже даже планирует создание второго палаточного городка на тысячу мест. Правда, не говорит, где именно. Потому что, цитата, «их соседи из недружественной страны, то есть мы, слушаем и на основании этого, возможно, тоже вырабатываем свою стратегию». Строят ангары, привлекают армию, закупают модульные дома, устанавливают охрану и заселяют беженцев даже в школы. Что, естественно, раздражает местных жителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы посмотрите, взвыли наши соседи. Прежде всего Литва и другие там попискивают пока, но эти уже взвыли. Ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что они втрое, по-моему, сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси. Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь и из Беларуси, ну так они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов. Что, не так? Наверное, это очередная акция провокационная – обвинить нас в том, что мы не выполняем собственные обязательства. Для тех, кто хочет нас обвинить, еще раз повторяю: мы и сейчас боремся против потока ядерных материалов, нелегального потока. Мы и против контрабанды боремся. И против мигрантов боремся. Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и до... туда, ниже Африки. Если кто-то так думает, то он просто заблуждается как минимум.

Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа, прежде всего Германия (там не хватает рабочих рук), позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска. Вы видите, что там происходит: сейчас уже центральноазиатские наши республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. А что происходит с Сирией? Что произошло в Ливии, в Ираке? Оттуда люди бегут прежде всего.

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