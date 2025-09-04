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В Любанском районе появилась новая экотропа протяжённостью 2 км

04 сентября 2025 14:41
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Узнать о том, как создается лесной массив и чем богаты зеленые плантации. Экологическую тропу открыли в Любанском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любанском районе появилась новая экотропа протяжённостью 2 км-2

Пеший маршрут протяженностью почти два километра появился на территории Осовецкого лесничества. Здесь можно прогуляться, насладиться тишиной и звуками леса. Есть возможность и узнать о специфике труда работников лесного хозяйства: установлены специальные информационные стенды на 14 остановочных пунктах. Оборудованы также и малые архитектурные формы.

В Любанском районе появилась новая экотропа протяжённостью 2 км-4

Валерий Сухнат, главный лесничий Любанского лесхоза:
Экологическое воспитание населения – это в первую очередь знакомство с лесом, с его обитателями, с его жизнью. Поэтому, когда шел выбор по месту, где мы будем создавать экологическую тропу, у нас долгих колебаний не было. Это наш дом охотника. Рядом находится санаторий. Очень удобное место, прекрасные подъезды. Это лесной путь, который проходит жизнь леса от сбора лесного семени до получения спелой древесины.

В Любанском районе появилась новая экотропа протяжённостью 2 км-6

Сейчас в зеленых массивах действует третий класс пожарной опасности. На территории Любанского района введено ограничение на посещение леса. Запрещен въезд транспорта.

# Экология

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