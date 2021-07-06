Александр Лукашенко: использование санкций для давления на страну – это шантаж в международном масштабе

Новости Беларуси. Использование санкций для давления на суверенное государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на совещании о противодействии санкционным мерам, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы с вами и договаривались, сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война.

Глава государства отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов.

Александр Лукашенко:

Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера.

То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что «демократичной» и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток.

Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции – против Российской Федерации.

По словам главы государства, история с посадкой в Минске самолета компании Ryanair лишь формальный повод для санкций.

Александр Лукашенко:

Только ленивый уже не делает такой вывод