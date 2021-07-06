Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Работать нам, помимо Европы, есть с кем. Это самый важный плюс многовекторной политики нашей страны. Да и сделанное в Беларуси себя давным-давно на зарубежных рынках хорошо зарекомендовало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза. Мы имеем и очень значительные резервы с соседней Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, вообще в Индокитае, Индии, Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива, на Ближнем Востоке. И это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий и не учат нас жить. Нужно просто активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог.