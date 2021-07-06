Прямой эфир

Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог

06 июля 2021 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Работать нам, помимо Европы, есть с кем. Это самый важный плюс многовекторной политики нашей страны. Да и сделанное в Беларуси себя давным-давно на зарубежных рынках хорошо зарекомендовало.

Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза. Мы имеем и очень значительные резервы с соседней Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, вообще в Индокитае, Индии, Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива, на Ближнем Востоке. И это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий и не учат нас жить. Нужно просто активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог.

Президент Беларуси: нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»

Президент Беларуси: «Эти уже взвыли. Ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы»

Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву

# Международная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву
06 июля 2021 19:10

Роман Головченко: мы впервые столкнулись с секторальными санкциями, которые противоречат международному праву

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»
06 июля 2021 18:43

«Это у нас можно применить и нужно». Белорусско-китайский форум прошёл в «Великом камне»

Александр Лукашенко: «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу»
06 июля 2021 18:38

Александр Лукашенко: «Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу»