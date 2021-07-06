Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ»

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом зале Дворца Независимости полный состав правительства. Повестка обширная – ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул, антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких разговоров о том, что мы можем где-то чего-то недобрать, сократить наши темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война.

По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера.

То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, как я уже говорил, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что «демократичной» и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Они начали новый поход на Восток.

Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем.

Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ. Задача правительства – предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест.