Почти 670 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в Беларуси. У жителей Витебска появилась дополнительная возможность защитить себя. В одном из торгово-развлекательных центров города открыт пункт вакцинации, собщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые дни здесь привились более 200 человек. Медпункт оборудован по всем санитарным требованиям. Прием ведут специалисты из городских поликлиник. Перед тем как сделать прививку, проводится обязательный осмотр пациентов. Прививают витеблян двукомпонентным «Спутником V».

Из-за большого количества желающих получить защиту от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации его работу продлили до 18 июля. Такие же пункты в ближайшее время могут появиться и в других торговых центрах Витебска.