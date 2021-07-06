Почти 670 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Новости Беларуси. Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в Беларуси. У жителей Витебска появилась дополнительная возможность защитить себя. В одном из торгово-развлекательных центров города открыт пункт вакцинации, собщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы можно было привиться в любое время. В витебском ТЦ открыли пункт вакцинации от коронавируса
За первые дни здесь привились более 200 человек. Медпункт оборудован по всем санитарным требованиям. Прием ведут специалисты из городских поликлиник. Перед тем как сделать прививку, проводится обязательный осмотр пациентов. Прививают витеблян двукомпонентным «Спутником V».
Из-за большого количества желающих получить защиту от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации его работу продлили до 18 июля. Такие же пункты в ближайшее время могут появиться и в других торговых центрах Витебска.
По данным Минздрава, полный курс вакцинации в нашей стране уже прошли почти 670 тысяч человек. И более миллиона получили первую дозу препарата.
За минувшие сутки в Беларуси выявлено 557 новых случаев заболевания коронавирусом. Потому специалисты в очередной раз призывают не забывать о мерах предосторожности: использовать медицинские маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.