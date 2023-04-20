Беглые приписали акцию Талая к международным преступлениям. Вот что об этом думает сам паралимпиец
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы смотрели сегодня по лентам в соцсетях, прошло прощание с детками Донбасса, первой сменой, которая была здесь уже в этом сезоне. Расскажите, как прошло, какие у них впечатления. Все следим за этим, переживаем.
Алексей Талай, паралимпийский чемпион:
Прошло все очень хорошо, чудесно. Дети не хотели уезжать, очень много добрых слов в адрес белорусов, нашего Президента. Все обнимались, плакали, мы обменивались подарками. Все как всегда здорово и трепетно. Для нас это особенное мероприятие – увидеть детей, которые пережили страшное, увидеть и услышать их рассказы. Мы знаем, что они очень щедро делятся этой информацией с сотрудниками наших СМИ. Мы их провожали, поплакали, но пообещали, что вернемся к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они приехали вновь. А параллельно работаем над второй и третьей группами. Там будут определенные интересные нюансы, новшества. Об этом мы скажем уже по итогам. Когда дети приедут, мы их встретим и ознакомим всех наших белорусов, друзей с тем, что новенького мы приготовили.
Григорий Азаренок:
Это действительно замечательно. Но на прошлой неделе все содрогнулись от омерзения от наших беглых, которые попытались вашу чудесную акцию приписать как какое-то преступление. Помню встречу на вокзале: эти дети с плакатами, белорусскими флагами. Они просто излучают счастье. И за это счастье на вас, говоря блатным языком, написали маляву – Международный уголовный суд, похищение детей, наш Президент и вы – главные преступники, по их мнению. Было и смешно с этой подлой мелочности, и мерзко. Как вы на это отреагировали?
Алексей Талай:
Вначале был немножко шокирован, потом переваривал, думал, размышлял. Потом больше свыкся с мыслью о том, что зря они это сделали. Где-то они специалисты в информационных войнах и так далее, но здесь они сделали большой промах. Потому что поступает и мне информация, что многие сомневавшиеся белорусы практически полностью прозрели, стало понятно, кто нам противостоит, что это за люди, дегенераты, у которых нет совершенно ничего святого. Просто все на поверхности, имеется вся информация, в том числе о вашем покорном слуге, который занимается благотворительностью много лет, еще до политических событий. Я в 2020 году где-то окунулся, высказал свое мнение и поддержку главе государства. Я помню как сейчас мой первый день, когда я посетил Оршанский детский дом в моем родном городе. Это было больше 10 лет назад. Я этим живу с тех пор, как смерці ў вочы паглядзеў и пообещал себе: выживу, будет какая-то копейка дополнительная в кармане, обязательно буду помогать тем, кому тяжело.
Алексей Талай:
И вот сейчас они осмелились на этот поступок, полностью дискредитировав себя, перейдя все линии. Любому здравомыслящему белорусу должно быть понятно, против кого они воюют. Против детей – самое святое. Дети, которые чудом выжили под бомбежками, которые прятались, выживая под «Градами», 152-миллиметровыми снарядами и так далее. Мы их вывозим из тех особо опасных, обстреливаемых регионов Донецка. И они позволяют себе такое говорить. Бог все видит, но мне страшно за этих людей. Мы верующие люди, они тоже вроде как на Пасху какие-то вещи рассказывали, учили относиться к стране и президенту. Но мы видим их звериный оскал.
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