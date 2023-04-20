Беглые приписали акцию Талая к международным преступлениям. Вот что об этом думает сам паралимпиец

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы смотрели сегодня по лентам в соцсетях, прошло прощание с детками Донбасса, первой сменой, которая была здесь уже в этом сезоне. Расскажите, как прошло, какие у них впечатления. Все следим за этим, переживаем.

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Прошло все очень хорошо, чудесно. Дети не хотели уезжать, очень много добрых слов в адрес белорусов, нашего Президента. Все обнимались, плакали, мы обменивались подарками. Все как всегда здорово и трепетно. Для нас это особенное мероприятие – увидеть детей, которые пережили страшное, увидеть и услышать их рассказы. Мы знаем, что они очень щедро делятся этой информацией с сотрудниками наших СМИ. Мы их провожали, поплакали, но пообещали, что вернемся к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они приехали вновь. А параллельно работаем над второй и третьей группами. Там будут определенные интересные нюансы, новшества. Об этом мы скажем уже по итогам. Когда дети приедут, мы их встретим и ознакомим всех наших белорусов, друзей с тем, что новенького мы приготовили.