Лазуткин: халявное не ценится. Как поляки используют советские военные базы против постсоветских стран?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай.

Андрей Лазуткин, политолог:

То, что мы передали немцам эти все базы военные бесплатно, Горбачев даже не взял денег с немцев. Хотя ему предлагала ФРГ: давайте мы вам компенсируем денежно. Он сказал: нет.

Григорий Азаренок, СТВ:

Офицеров выводили в чисто поле, в палатках.

Андрей Лазуткин:

А все, что досталось немцам, досталось им абсолютно бесплатно. Конечно же, то, что на халяву достается, потом и не ценится. Более того, если посмотреть сегодня на Польшу нашу прекрасную, то те советские базы, которые мы им оставили, они сегодня используют против нас. И все польские и американские контингенты размещены на старых, еще советских базах Польской народной республики. То есть мы им еще построили помещения, ангары, чтобы против нас работать.