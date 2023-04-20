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Лазуткин: халявное не ценится. Как поляки используют советские военные базы против постсоветских стран?

20 апреля 2023 18:26
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, положение дел на фронте и детей Донбасса. В гостях политолог Андрей Лазуткин и паралимпиец Алексей Талай.

Лазуткин: халявное не ценится. Как поляки используют советские военные базы против постсоветских стран?-1

Андрей Лазуткин, политолог:
То, что мы передали немцам эти все базы военные бесплатно, Горбачев даже не взял денег с немцев. Хотя ему предлагала ФРГ: давайте мы вам компенсируем денежно. Он сказал: нет.

Григорий Азаренок, СТВ:
Офицеров выводили в чисто поле, в палатках.

Андрей Лазуткин:
А все, что досталось немцам, досталось им абсолютно бесплатно. Конечно же, то, что на халяву достается, потом и не ценится. Более того, если посмотреть сегодня на Польшу нашу прекрасную, то те советские базы, которые мы им оставили, они сегодня используют против нас. И все польские и американские контингенты размещены на старых, еще советских базах Польской народной республики. То есть мы им еще построили помещения, ангары, чтобы против нас работать.

Лазуткин: халявное не ценится. Как поляки используют советские военные базы против постсоветских стран?-4

Григорий Азаренок:
Слава богу, времена горбачевщины, ельцинщины закончились, и сейчас у нас национальный лидер, наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко четко отстаивает наши национальные интересы.

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# Вооруженные силы # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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