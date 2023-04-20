Дни Санкт-Петербурга в Минске. Какой импульс они дадут отношениям Беларуси и России?

От фармакологии до культуры. Минск и северная столица России намерены расширять спектр двустороннего взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице начались Дни Санкт-Петербурга. Стороны подписали ряд важных документов торгово-экономического и социального сотрудничества. Это промышленная кооперация, совместные образовательные проекты. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Минск принимает делегацию из города на Неве. В программе – рабочие встречи, обмен опытом. Сейчас за моей спиной историческое место – городская ратуша. Именно здесь был дан старт торжеств. Впереди – ряд важных соглашений. Все это должно придать новый импульс белорусско-российским отношениям.

В Минск прибыла представительная делегация северного региона России. По сложившейся традиции гости возложили цветы к монументу Победы. В первую очередь на повестке дня – вопросы торгово-экономического взаимодействия. Среди стран СНГ Беларусь занимает лидирующую позицию по объему товарооборота с городом на Неве. По итогам 2022 года он составил 2,5 миллиарда долларов. А экспорт белорусских товаров в Россию увеличился почти в два раза.