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Дни Санкт-Петербурга в Минске. Какой импульс они дадут отношениям Беларуси и России?

20 апреля 2023 19:36
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От фармакологии до культуры. Минск и северная столица России намерены расширять спектр двустороннего взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице начались Дни Санкт-Петербурга. Стороны подписали ряд важных документов торгово-экономического и социального сотрудничества. Это промышленная кооперация, совместные образовательные проекты.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Дни Санкт-Петербурга в Минске. Какой импульс они дадут отношениям Беларуси и России?-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Минск принимает делегацию из города на Неве. В программе рабочие встречи, обмен опытом. Сейчас за моей спиной историческое место городская ратуша. Именно здесь был дан старт торжеств. Впереди ряд важных соглашений. Все это должно придать новый импульс белорусско-российским отношениям.

Дни Санкт-Петербурга в Минске. Какой импульс они дадут отношениям Беларуси и России?-4

В Минск прибыла представительная делегация северного региона России. По сложившейся традиции гости возложили цветы к монументу Победы.

В первую очередь на повестке дня – вопросы торгово-экономического взаимодействия. Среди стран СНГ Беларусь занимает лидирующую позицию по объему товарооборота с городом на Неве. По итогам 2022 года он составил 2,5 миллиарда долларов. А экспорт белорусских товаров в Россию увеличился почти в два раза.

Дни Санкт-Петербурга в Минске. Какой импульс они дадут отношениям Беларуси и России?-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы работаем по нашему промышленному блоку очень серьезно. И наши предприятия, такие как МАЗ, которые занимаются серьезно поставками техники. По поручению Президента мы в ближайшее время создадим единый сервисный центр в Санкт-Петербурге, который будет охватывать все промышленные предприятия, которые поставляют технику.

Подробности в видеоматериале.

# Беларусь-Россия # общество # Анна Куртасова # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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