Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

В Донецке в Пасхальную ночь произошла трагедия. Там погибла молодая девочка беременная. В три часа ночи начался обстрел. Мне говорят, что чудом владыка в Донецке выжил. Чудом! Рядом было два разрыва. И в одном из них, рядом с Кафедральным собором, погибло это дите. Слов нет. Этими действиями они подписали себе приговор. Здесь никто уже церемониться не будет. Что там будет – других вариантов уже нет, эта земля наша, она полита кровью наших дедов и прадедов. Там Русь, там православие. И то, что мы сейчас наблюдаем, страшно, просто в уме это все не укладывается, как возможно творить то, что мы сейчас наблюдали в храмах.

Бесноватые какие-то индивиды показали полностью то украинство, которое сегодня оккупировало эту благодатную землю. Ну что, с нами правда, с нами Бог. Они ответят за каждое свое слово и деяние, особенно в этот светлый православный наш праздник чинить такое – это уже беспредел. Вы сами знаете, что происходит с беспредельщиками – с ними не церемонятся. Мы сейчас это видим на фронте. В тот день там просто бои не стихали. Там идет битва добра со злом, и она не прекращается ни на минуту. Уже маховики запущены, и ничто не может остановить этот праведный гнев. И те, кто сейчас там сражается, не потеряли связь с реальностью, не потеряли связь с поколениями, с родовыми линиями. Они помнят своих дедов, прадедов, помнят и знают, что так всегда было – мы сражались за то, чтобы жить на планете Земля. Это наши герои. И мы, белорусы, здесь держим строй.

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