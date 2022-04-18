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Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?

18 апреля 2022 11:15
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Тельняшка как морской бриз добавляет будням свежести и релакса. И если в вашем шкафу еще не прописался киношный тренд. Весна – повод успеть на полосатый рейс.

Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?-1

Анна Ботян, стилист:
Простые джинсы, кроссовки, рубашка и просто, добавив сюда вещь с принтом полоски, сразу настроение игривое, веселое. В этом сезоне очень популярны вещи а-ля тельняшки. Кардиганы, свитера, всевозможные гольфы. Очень хорошо будут сочетаться с платьями, брюками, джинсами.

Это не миф. Горизонталь полнит. Вертикаль стройнит. Выбирайте свободную тельняшку, чтобы она не облегала фигуру. Обращайте внимание на плотность ткани, подчеркивайте талию ремешком. Модный органайзер для вас.

Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?-4

Анна Ботян:
Сверху наденьте что-то однотонное, например, однотонный жакет. В таком случае мы показываем полоску по центру, а сбоку прикрываем места, которые не хотим, чтобы расширялись. Если вы хотите сделать себя худее и стройнее, выбирайте вертикальную полоску. Если вам нужно сделать уже себя внизу, бедра, например, то выбирайте низ в полоску, например, брюки в вертикальную. Если сверху хочется сделать себя меньше, то наоборот.

Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?-7

«Морячка» барышня самодостаточная, но вполне дружелюбная. Она найдет коннект с полоской, клеткой, цветами и другими рисунками. Главное, чтобы цвет полоски перекликался с принтом. В этом сезоне дизайнеры выстрелили цветом. Взрывными сочными, так и спокойными пастельными. Если есть классика, инвестируйте и будьте заметными.

Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?-10

Анна Ботян:
Мы взяли футболку в полоску, а юбку в клетку, наш образ получился очень интересным. Все пастельные оттенки между собой сочетаются, поэтому этот образ у нас получился очень интересным и гармоничным. Если вы размером больше, чем 48, очень здорово работают вещи, которые сделаны из разных полосок. Например, как наша рубашка, одно сторона в узкую полоску, другая сторона чуть-чуть шире. В таком случае, мы делим наше туловище пополам, потому что чуть-чуть разные принты. В этом сезоне очень популярны вещи, которые сделаны как будто из двух вещей.

У матросов нет вопросов. Тельняшка всегда на стиле. Яркая помада, серьги, очки, каблучки – и вы звезда. Пересмотрите фильм «Парижанка», «Амели». Будьте вдохновением для других.

Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?-13

Анна Ботян:
Еще один очень стильный прием – это тельняшка вместо шарфа, сразу вы смотритесь по-другому.

# Мода # общество # Анна Ботян # Анастасия Макеева # Фотофакт

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