Горизонталь полнит. Как носить тельняшку, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства?

Тельняшка как морской бриз добавляет будням свежести и релакса. И если в вашем шкафу еще не прописался киношный тренд. Весна – повод успеть на полосатый рейс.

Анна Ботян, стилист:

Простые джинсы, кроссовки, рубашка и просто, добавив сюда вещь с принтом полоски, сразу настроение игривое, веселое. В этом сезоне очень популярны вещи а-ля тельняшки. Кардиганы, свитера, всевозможные гольфы. Очень хорошо будут сочетаться с платьями, брюками, джинсами. Это не миф. Горизонталь полнит. Вертикаль стройнит. Выбирайте свободную тельняшку, чтобы она не облегала фигуру. Обращайте внимание на плотность ткани, подчеркивайте талию ремешком. Модный органайзер для вас.

Анна Ботян:

Сверху наденьте что-то однотонное, например, однотонный жакет. В таком случае мы показываем полоску по центру, а сбоку прикрываем места, которые не хотим, чтобы расширялись. Если вы хотите сделать себя худее и стройнее, выбирайте вертикальную полоску. Если вам нужно сделать уже себя внизу, бедра, например, то выбирайте низ в полоску, например, брюки в вертикальную. Если сверху хочется сделать себя меньше, то наоборот.

«Морячка» барышня самодостаточная, но вполне дружелюбная. Она найдет коннект с полоской, клеткой, цветами и другими рисунками. Главное, чтобы цвет полоски перекликался с принтом. В этом сезоне дизайнеры выстрелили цветом. Взрывными сочными, так и спокойными пастельными. Если есть классика, инвестируйте и будьте заметными.

Анна Ботян:

Мы взяли футболку в полоску, а юбку в клетку, наш образ получился очень интересным. Все пастельные оттенки между собой сочетаются, поэтому этот образ у нас получился очень интересным и гармоничным. Если вы размером больше, чем 48, очень здорово работают вещи, которые сделаны из разных полосок. Например, как наша рубашка, одно сторона в узкую полоску, другая сторона чуть-чуть шире. В таком случае, мы делим наше туловище пополам, потому что чуть-чуть разные принты. В этом сезоне очень популярны вещи, которые сделаны как будто из двух вещей. У матросов нет вопросов. Тельняшка всегда на стиле. Яркая помада, серьги, очки, каблучки – и вы звезда. Пересмотрите фильм «Парижанка», «Амели». Будьте вдохновением для других.