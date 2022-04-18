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Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?

18 апреля 2022 12:08
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Дольче вита. Подсластим душу по татарским традициям. Издавна ни одно чаепитие не обходилось без кош-теле. Чудо-десерт переводится, как «птичьи язычки». В народе его еще называют хворост.

Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?-1

Венера Сорокина, хозяюшка:
Приступим к приготовлению нашего теста, для этого берем одно яйцо. Это на одну порцию. Если у вас будут многочисленные гости, тогда вы увеличиваете количество яиц: 2-3. Разбиваем яйцо, добавляем маленькую щепотку соли и взбиваем. Добавляем муку стакан-полтора.

Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?-4

Замешиваем тесто на совесть, чтобы было упругое и эластичное. Накрываем салфеткой и даем отдохнуть минут 10. Затем раскатываем тоненькую пластинку толщиной в 1,5-2 миллиметра, словно прозрачный лист бумаги. Сил нужно немало, но лакомки будут в восторге.

Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?-7

Венера Сорокина:
Мы этот лист нарежем на ромбики, сначала на полосы, теперь эти полосы режем на ромбики.

Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?-10

Приступаем к зажарке кош-теле. Подойдет казан или глубокая кастрюля. Наливаем 2 стакана подсолнечного рафинированного масла. Опускаем в бурлящий поток наши ромбики. Чудеса. Пару секунд и неженка готова.

Венера Сорокина:
Приобрели румяный вид, перекладываем на салфеточку, чтобы наше лишнее масло стекло. В моем детстве мама моя делала такие цветы, как розы, поэтому мы в детстве называли не хворост, не кош-теле, а розницы.

Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?-13

Включайте креатив и лепите забавные фигурки. Сверху посыпьте сахарной пудрой, корицей.

Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?-16

Венера Сорокина:
Наш кош-теле готов, прекрасный, хрустящий, сладкий десерт, прямо с пылу-жару и к столу. Приятного всем аппетита.

Заварите чайку на травах и приглашайте на ароматную трапезу. Райское наслаждение, которое достойно занять место в вашей кулинарной книге.

# Кулинария # общество # Венера Сорокина # Анастасия Макеева # Фотофакт

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