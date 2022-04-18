Секрет в эластичном тесте. Как приготовить вкусный хворост?

Дольче вита. Подсластим душу по татарским традициям. Издавна ни одно чаепитие не обходилось без кош-теле. Чудо-десерт переводится, как «птичьи язычки». В народе его еще называют хворост.

Венера Сорокина, хозяюшка:

Приступим к приготовлению нашего теста, для этого берем одно яйцо. Это на одну порцию. Если у вас будут многочисленные гости, тогда вы увеличиваете количество яиц: 2-3. Разбиваем яйцо, добавляем маленькую щепотку соли и взбиваем. Добавляем муку стакан-полтора.

Замешиваем тесто на совесть, чтобы было упругое и эластичное. Накрываем салфеткой и даем отдохнуть минут 10. Затем раскатываем тоненькую пластинку толщиной в 1,5-2 миллиметра, словно прозрачный лист бумаги. Сил нужно немало, но лакомки будут в восторге.

Венера Сорокина:

Мы этот лист нарежем на ромбики, сначала на полосы, теперь эти полосы режем на ромбики.

Приступаем к зажарке кош-теле. Подойдет казан или глубокая кастрюля. Наливаем 2 стакана подсолнечного рафинированного масла. Опускаем в бурлящий поток наши ромбики. Чудеса. Пару секунд и неженка готова. Венера Сорокина:

Приобрели румяный вид, перекладываем на салфеточку, чтобы наше лишнее масло стекло. В моем детстве мама моя делала такие цветы, как розы, поэтому мы в детстве называли не хворост, не кош-теле, а розницы.

Включайте креатив и лепите забавные фигурки. Сверху посыпьте сахарной пудрой, корицей.