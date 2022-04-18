«Поезд памяти» для белорусских и российских школьников стартует 21 июня. Что это за проект?

Совместный проект сейчас готовят белорусские сенаторы и их коллеги из Совета Федерации. У участников вояжа будет отличительная форма. В ней отличники учебы, юные краеведы и патриоты пройдут тропами Великой Отечественной, встретятся с ветеранами, побывают в музеях и поучаствуют в реконструкции военных событий.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы этим проектом хотим сохранить историческую память о тех, кто защищал нашу Родину, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто не задумывался о себе, о своей жизни. Кто отдавал свою жизнь, чтобы мы с вами сегодня жили в мирном спокойном государстве. И чтобы мы эту ценность мира, не только сами ею пользовались, но передали другим поколениям.