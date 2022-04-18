«Поезд памяти» для белорусских и российских школьников стартует 21 июня. Что это за проект?
Новости Беларуси. Участниками патриотического проекта «Поезд памяти» станут 200 школьников из Беларуси и России. Он стартует 21 июня в Бресте и пройдет в рамках десятого юбилейного Форума регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместный проект сейчас готовят белорусские сенаторы и их коллеги из Совета Федерации. У участников вояжа будет отличительная форма. В ней отличники учебы, юные краеведы и патриоты пройдут тропами Великой Отечественной, встретятся с ветеранами, побывают в музеях и поучаствуют в реконструкции военных событий.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы этим проектом хотим сохранить историческую память о тех, кто защищал нашу Родину, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто не задумывался о себе, о своей жизни. Кто отдавал свою жизнь, чтобы мы с вами сегодня жили в мирном спокойном государстве. И чтобы мы эту ценность мира, не только сами ею пользовались, но передали другим поколениям.
За несколько недель участники проекта посетят полтора десятка городов. В Беларуси – Брест, Гродно, Витебск, Оршу, Могилев, Гомель. В России – Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Ржев. Конечная остановка «Поезда памяти» в Минске 3 июля.