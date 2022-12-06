«Более 18 миллионов рублей». На сколько мошенники обманули белорусов за год?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
До начала программы вы говорили, что есть статистика. Насколько доверчивы белорусы, на сколько мошенникам удалось обмануть наших людей?
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Статистика есть. Количество мошенничеств с каждым годом возрастает по линии сети Интернет. Способы и методы меняются, мошенничество принято разделять на несколько видов. Те, которыми занимается мое подразделение, сотрудники уголовного розыска и сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от форм и способа, какой формы собственности то или иное занимается подразделение. Есть очень много технической, юридической специфики. По нашей линии фиксируются рост и падение, это связано прежде всего с тем, что происходит на территории страны, с экономическими и политическими какими-то вопросами, с тем, что происходит у наших ближайших соседей и в мире в целом.
Отключение платежной системы SWIFT сыграло положительно для белорусов, потому что количество мошенничеств сократилось на определенный период времени, пока они не перестроились, не нашли новое государство и способ выводить денежные средства. Вообще, киберпреступлений в сфере мошенничества от общей статистики более 17 % удельный вес от всех преступлений страны. Эта цифра постоянно варьируется. Год мы начинали с цифры более 30 %, потом благодаря профилактике, СМИ мы донесли до людей тот минимум, который нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой кибермошенников или мошенников в целом.
Юлия Бешанова:
На какую сумму в итоге удалось поживиться мошенникам?
Андрей Ковалев:
Сумма варьируется. Сегодня можно говорить, что более 18 миллионов рублей, но год еще не закончен. Не факт, что наши граждане не попадутся на развод, мошенничество и сумма не увеличится.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
У нас начал набирать популярность новый вид мошенничеств. Сегодня очень активно разводят наших людей на деньги в социальной сети, которая, согласно аналитическим данным, занимает второе место по популярности. Речь идет про Instagram. Совершаются покупки различного характера. Только за последние сутки обратили четверо пострадавших, которые, например, заказали через интернет красивую, пушистую новогоднюю елку. Пришли на почту, забрали, а там оказался просто кусок дерева. И такие мошенничества набирают обороты.
Юлия Бешанова:
Перед Новым годом покупательская способность увеличивается, желание сделать подарки.
Наталья Сахарчук:
Абсолютно верно. Если вы хотите, чтобы и у вас остались хорошее предновогоднее настроение, деньги, смотрите, у кого и что вы покупаете. Перед Новым годом достаточно много елочных базаров, где вы можете прийти и выбрать себе пушистую красавицу. Ту, которая вам нужна. Пожалуйста, в ТЦ предоставлено огромное количество искусственных елок, подарков. Плюс делаются скидки. Лучше прийти и выбрать воочию, чем ты заказываешь через интернет, приходишь на почту, оплачиваешь, приходишь домой, разворачиваешь, а потом, оп, и одно сплошное расстройство. Поэтому ни в коем случае не даем себя обманывать. И не портим себе предновогоднее настроение.
Юлия Бешанова:
И внимательно относимся к тому, что предлагают и кто звонит.
Наталья Сахарчук:
Конечно.
Андрей Ковалев:
И не забываем, что дешево – не значит качественно. Почему все попадаются и становятся жертвами? Потому что за красивой картинкой, как правило, скрывается фейк. Что привлекает? Цена. И все плюют на цену, потому что Новый год, скидки, распродажи. Дешево – не может быть качественно.
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