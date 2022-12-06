«Более 18 миллионов рублей». На сколько мошенники обманули белорусов за год?

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Статистика есть. Количество мошенничеств с каждым годом возрастает по линии сети Интернет. Способы и методы меняются, мошенничество принято разделять на несколько видов. Те, которыми занимается мое подразделение, сотрудники уголовного розыска и сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от форм и способа, какой формы собственности то или иное занимается подразделение. Есть очень много технической, юридической специфики. По нашей линии фиксируются рост и падение, это связано прежде всего с тем, что происходит на территории страны, с экономическими и политическими какими-то вопросами, с тем, что происходит у наших ближайших соседей и в мире в целом.

Отключение платежной системы SWIFT сыграло положительно для белорусов, потому что количество мошенничеств сократилось на определенный период времени, пока они не перестроились, не нашли новое государство и способ выводить денежные средства. Вообще, киберпреступлений в сфере мошенничества от общей статистики более 17 % удельный вес от всех преступлений страны. Эта цифра постоянно варьируется. Год мы начинали с цифры более 30 %, потом благодаря профилактике, СМИ мы донесли до людей тот минимум, который нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой кибермошенников или мошенников в целом.

Юлия Бешанова:

На какую сумму в итоге удалось поживиться мошенникам?

Андрей Ковалев:

Сумма варьируется. Сегодня можно говорить, что более 18 миллионов рублей, но год еще не закончен. Не факт, что наши граждане не попадутся на развод, мошенничество и сумма не увеличится.