«Конечно же, тебя пытались развести». Реальная история от жертвы мошенничества

Юлия Бешанова, СТВ: Тема разговора, казалось бы, достаточно избита. Мы слышим в транспорте, когда возвращаемся домой или едем на работу, мы слышим по радио, по телевидению, что мошенники опять активизировались, опять обманывают людей. Действительно ли мошенничество, несмотря на то, что мы так много об этом говорим, оно процветает, продолжают обманывать?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

К сожалению, вы констатируете правильный факт – это рост мошенничества в целом. Далеко не надо ходить за примером. Буквально вчера около 20:00 мне раздается звонок на мобильный телефон, звонит моя хорошая знакомая, говорит: «Наташа, расскажи, меня реально пытались развести или это правда?» Я говорю: «Расскажи, что произошло». Она говорит, что ей позвонил человек на Viber и начал представляться, что я старший оперуполномоченный Минского главного управления УВД, что от вашего имени пытаются взять кредит и провести некие операции при помощи банковской карточки, придите срочно к нам в подразделение. Она говорит: «Вы знаете, у меня нет времени к вам приходить, присылайте мне повестку». Она рассказывала, что что-то у нее щелкнуло, она поняла, что это, скорее всего, развод.

Но он настолько убедительно говорил, то есть оказывал реальное психологическое воздействие на нее, что прямо сейчас возьмут кредит, что она потеряет кучу денег и так далее. После ее слов, чтобы они прислали повестку, он сказал, причем тембр голоса повышается: «Вы знаете, пока мы пришлем к вам повестку, все ваши денежные средства будут изъяты». А она говорит: «Знаете, давайте мы созвонимся с вами попозже, я сейчас узнаю кое-какие вопросы». После этого она мне набирает, рассказывает ситуацию. Я говорю: «Конечно же, тебя пытались развести. Ты просто поступила очень правильно, что прекратила разговор, положила трубку». Самое главное правило, которое должны запомнить все наши телезрители и рассказать своим друзьям, знакомым, близким, родственникам: сотрудники органов внутренних дел по своим служебным вопросам не звонят вам на мессенджеры. Если нам нужно будет вас найти, поверьте мне, у нас есть все данные и официальные телефоны.

Юлия Бешанова:

Сценарий изменился. Раньше звонили и рассказывали, что близкие попали в ДТП. То есть сценарий меняется. Как это вообще работает? Каждые полгода, год – как часто?