«Самое главное – завладеть нашим вниманием». Почему мошенникам до сих пор удаётся обманывать людей?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Мы так много говорим. Как же удается человеку обмануть, развести на такие крупные суммы?
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Самое главное – завладеть нашим вниманием, привлечь наше внимание. Это либо тембр голоса, либо экстренная ситуация, либо дается информация, что с вашего счета похищаются денежные средства. Вы с учетом того, что надо хоть что-то сохранить, принять какие-то действия, меры, начинаете думать нестандартно, и вас сразу выводят на определенную модель поведения.
Юлия Бешанова:
Они хорошие психологи?
Андрей Ковалев:
Да, безусловно.
Юлия Бешанова:
Это внутренняя проблема или больше внешняя? Говорили, что в связи со спецоперацией в Украине нам стали звонить мошенники именно из этой страны.
Андрей Ковалев:
Да, это так. С началом спецоперации было резкое снижение мошенничеств и всего, что связано с интернетом, но к концу года все стало выравниваться. При проведении РФ на территории Украины определенных действий количество поступающих звонков резко меняется. У нас есть достоверная информация, где расположены кол-центры, сколько их, чем они занимаются, это уже озвучивалось неоднократно. Не обо всем мы можем говорить, потому что даже сегодня продолжаются оперативно-следственные действия и определенные разработки. Рано или поздно мы все равно их задерживаем.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Мошенничество с трудовой книжкой. Как это? Рассказали сотрудники МВД
«Более 18 миллионов рублей». На сколько мошенники обманули белорусов за год?
«Конечно же, тебя пытались развести». Реальная история от жертвы мошенничества