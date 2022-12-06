«Самое главное – завладеть нашим вниманием». Почему мошенникам до сих пор удаётся обманывать людей?

Юлия Бешанова, СТВ: Мы так много говорим. Как же удается человеку обмануть, развести на такие крупные суммы?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Самое главное – завладеть нашим вниманием, привлечь наше внимание. Это либо тембр голоса, либо экстренная ситуация, либо дается информация, что с вашего счета похищаются денежные средства. Вы с учетом того, что надо хоть что-то сохранить, принять какие-то действия, меры, начинаете думать нестандартно, и вас сразу выводят на определенную модель поведения.

Юлия Бешанова:

Они хорошие психологи?

Андрей Ковалев:

Да, безусловно.

Юлия Бешанова:

Это внутренняя проблема или больше внешняя? Говорили, что в связи со спецоперацией в Украине нам стали звонить мошенники именно из этой страны.